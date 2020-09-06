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Anavuluk’ta ev nasıl kiralanır? 2020 Anavutluk ev kiraları

Yurt dışında yaşama hayali kuranlar için yeni bir seçenek daha doğdu! Avantajlı ev kiraları ile Arnavutluk son senelerin en çok tercih edilen ülkelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor…

06 Eylül 2020 Pazar 22:18
Anavuluk’ta ev nasıl kiralanır? 2020 Anavutluk ev kiraları
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Son seneler içinde ülkemizde yaşayan pek çok kişi yurt dışına taşınmak için yöntemler denemektedirler. Dövizlerdeki kur farkından kaynaklı olarak yurt dışında yaşamak pek çok ülke için oldukça zor bir hedef olurken bazı ülkelerde ise avantajlı olabilmektedir. Ülkenin neredeyse tümünün Müslüman olmasından kaynaklı olarak buraya yerleşen Türkler adapte olmakta sorun yaşamamaktadırlar.

Anavutluk Ev Kiraları

Anavutluk ülkesinde Anavut Leki para birimi kullanılmaktadır. Ülke genelindeki evlere bakıldığında tek odalı evlerin kiralarının 28.670 Anavut Leki olduğunu görüyoruz. Şehir merkezinde ise bu kiralar 16.767 Anavut Leki’ye kadar düşüyor. Oda sayısı arttıkça elbette kira bedelleri de artıyor. 3 odalı konutların kiraları şehir merkezinde 54.139 ve şehir dışında ise 29.273 Anavut Leki olarak görülüyor.

Anavuluk’ta Ev Nasıl Kiralanır?

Anavutluk’ta ev kiralayabilmek için caddelerde üstünde kiralık yazan konutlara bakılabilmekte ya da emlakçılar ve intenet siteleri üzerinden iletişime geçilebilmektedir. Ev kiralarken birden çok yöntem izlenebilmekte ancak hangi yöntem uygulanırsa uygulansın dikkatli hareket edilmesi gerekmektedir. Evlerin ederleri üzerinden kiralanmaması konusunda yeterince bilgili olmalı uyanık davranılmalıdır.

Anavutluk’ta Ev Kiralarken Dikkat Edilmesi Gerekenler


Burada ev kiralarken dikkat edilmesi gereken en önemli konu altyapı konusu. Bazı konutlarda altyapının oldukça yetersiz olduğu ve zaman zaman sorun yaşanabildiği bilinmektedir. Kimi zaman su baskınları kimi zaman elektrik kesintileri yaşamamak için altyapısı yeniden elden geçirilmiş ya da yeni yapılmış bir konut tercih etmelisiniz. Kiralayacağınız evi seçerken kurumsal emlak firmalarını tercih etmek sizin için daha güvenli olacaktır. Anavutluk’taki emlakçılar 1 kira bedeli komisyon ve 2 kira bedeli depozito almaktadırlar.

Tiran Ev Kiraları

Anavutluk’un en popüler şehirlerinden biri olan Tiran’da 1 odalı daireler şehir merkezinde 36.143 Anavut Leki ve şehir dışında ise 19.000 Anavut Leki üzerinden kiraya verilmektedir. 3 odalı dairelerde ücretler şehir merkezinde 69.356 ve şehir merkezinden uzakta ise 36.007 Anavut Leki olmaktadır.

Durres Ev Kiraları

Durres’te ev kiraları diğer şehirlere göre biraz daha düşük olmaktadır. 1 odalı dairelerde 21.250 ve şehir merkezinden uzakta ise 15.250 Anavut Leki ücretler karşılığında kiralama yapılabilmektedir. 3 odalı konutlarda şehir merkezinde 35.000 ve şehir merkezinden uzakta ise 23.250 Anavut Leki ücret karşılığında daireler kiralanabilmektedir. Dairelerin bakımlarına ve durumlarına göre kira ücretlerinde artış ya da yükseliş yaşanabilmektedir. Yeni dairelerin kira ücretleri eskilere göre daha yüksek olmakta ve eski ve bakımsız binalarda ise kira ücretleri çok daha düşük olabilmektedir.

 



Son Güncelleme: 06.09.2020 22:18
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EvKonutKiraArnavutlukLeki
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