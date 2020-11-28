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Amazon.com.tr Black Cuma Efsane Cuma indirim günleri başladı

Black Cuma kapsamında yeni indirimler yapılmaya devam ediyor. Son olarak Amazon.com.tr adresinde binlerce farklı üründe dev indirimler yapılmaya başlandı. Aynı zamanda müşterilere sunulan iade süresi de Amazon.com.tr'ye özel 30 güne çıkarıldı!

28 Kasım 2020 Cumartesi 02:18
Amazon.com.tr Black Cuma Efsane Cuma indirim günleri başladı
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Tüm dünyada ve Türkiye’de binlerce markada yapılan Black Cuma indirimleri Amazon.com.tr’de de başladı! Gülümseten Cuma fırsatlarını duyuran dev e-ticaret firması, müşterilerine binlerce farklı çeşitte ürünleri büyük indirimlerle sunmaya başladığını açıkladı.

Gülümseten Cuma süresince sunulacak olan “Günün Fırsatları” ve kısa süreli fırsatların ortaya konduğu “Bitmeden Yakala” bölümlerinden yüzlerce farklı ürün oldukça uygun fiyatlar üzerinden satın alınabiliyor. Amazın.com.tr tarafından ortaya konan indirimler aynı zamanda Amazon Türkiye mobil uygulaması üzerinden de kolayca takip edilebiliyor.


Amazon üzerinde Günün Fırsatları kısmından, müşteriler ihtiyaçları olan ürünleri denk getirmeleri halinde piyasaya göre uygun fiyata alabiliyorlar.

Bitmeden Yakala kısmında teknoloji ürünlerinden giyim ürünlerine kadar pek çok farklı üründe çok kısa süreli indirimler yapılmaktadır.

Uzatılmış İade Süreleri sayesinde ise müşterilerin 31 Aralık 2020’ye kadar gönderimi yapılan ürünleri, 31 Ocak 2021’e kadar iade etmeleri mümkün hale gelmektedir.

Aşağıdaki kısımda Amazon.com.tr kapsamında yapılan indirimler ve fırsatlar yer almaktadır. Ürünlerdeki indirimler stoklarla sınırlı olduğundan ihtiyacı olanların en kısa süre içinde alışverişlerini yapmaları gerekmektedir.

Ev Eğlence

  • Philips TV’lerde 400 TL’ye varan indirim
  • LG TV’lerde 700 TL’ye varan indirim
  • Axen TV’lerde 200 TL’ye varan indirim
  • Woon TV’lerde 400 TL’ye varan indirim
  • Hoparlörlerde %10 indirim

Elektronik

  • Sony kulaklık ve hoparlörlerde %30’a varan indirim
  • Sennheiser kulaklıklarda %20’ye varan indirim
  • Haylou kulaklıklarda %40’ya varan indirim
  • Baseus kulaklıklarda %40’a varan indirim
  • Jabra kulaklıklarda %30’a varan indirim
  • JBL hoparlörlerde %15’e varan indirim
  • Bose kulaklık ve hoparlörlerde %40’a varan indirim
  • Samsung kulaklıklarda %30’a varan indirim
  • Philips kulaklıklarda %25’e varan indirim

Bilgisayar

  • Seagate hard disklerde %25’e varan indirim
  • HP dizüstü bilgisayarlarda %30’a varan indirim
  • HP bilgisayar aksesuarlarında %40’a varan indirim
  • HP monitörlerde %25’e varan indirim
  • HP yazıcılarda %30’a varan indirim

Cep Telefonu ve Aksesuarları

  • GM akıllı telefonlarda 100 TL’ye varan indirim
  • Belkin akıllı telefon aksesuarlarında %60’a varan indirim
  • Baseus akıllı telefon aksesuarlarında %60’a varan indirim
  • Spigen akıllı telefon aksesuarlarında %60’a varan indirim
  • Ugreen akıllı telefon aksesuarlarında %60’a varan indirim
  • Xiaomi akıllı telefonlarda 150 TL’ye varan indirim
  • Xiaomi Mi Band 5’te %13 indirim
  • Xiaomi Redmi 20000 mAh Taşınabilir Hızlı Şarj Cihazında %25 indirim

Moda

  • Dockers by Gerli erkek ayakkabılarında %70’e varan indirim
  • Kinetix ayakkabılarda %70’e varan indirim
  • Polaris ayakkabı ve terliklerde %60’a varan indirim
  • Slazenger ayakkabılarda %60’a varan indirim
  • United Colors of Benetton çocuk giyim ürünlerinde %70’e varan indirim
  • Panço çocuk giyim ürünlerinde %70’e varan indirim
  • Levi’s ürünlerinde %70’e varan indirim
  • Tommy Hilfiger erkek giyim ürünlerinde %70’e varan indirim
  • Koton ürünlerinde %70’e varan indirim
  • DeFacto ürünlerinde %70’e varan indirim
  • Adidas bavulda %60 indirim
  • Adidas ürünlerinde %60’a varan indirim
  • Puma kadın ve çocuk giyim ürünlerinde %60’a varan indirim
  • Puma ayakkabılarda %60’a varan indirim
  • Puma erkek giyimde %60’a varan indirim
  • Puma çanta ve aksesuarlarda %60’a varan indirim
  • New Balance ayakkabılarda %40’a varan indirim
  • Puma kadın tayt ve sutyenlerde %60’a varan indirim
  • Under Armour erkek ayakkabı ve giyim ürünlerinde %50’ye varan indirim
  • Under Armour kadın ve çocuk ayakkabı ve giyim ürünlerinde %50’ye varan indirim
  • Skechers giyim ve aksesuarlarda %40’a varan indirim
  • Skechers ayakkabı ve sandaletlerde %50’ye varan indirim
  • Asics ayakkabı ve giyim ürünlerinde %40’a varan indirim
  • Fila ayakkabı ve giyim ürünlerinde %40’a varan indirim

Deterjan ve Kâğıt Ürünler

  • Paradontax diş bakım ürünlerinde %35'e varan indirim
  • Sensodyne diş bakım ürünlerinde %40'a varan indirim
  • Familia, Papia ve Teno markalı kâğıt ürünlerinde %30'a varan indirim
  • Orkid hijyenik pedlerde %30'a varan indirim
  • OralB ağız bakım ürünlerinde %25'e varan İndirim
  • Ariel deterjanlarda %20'ye varan indirim
  • Fairy deterjanlarda %20'ye varan İndirim
  • Perwoll deterjanlarda %30’a varan indirim

Kişisel Bakım ve Kozmetik

  • Palmolive duş jelleri ve el sabunlarında %40'a varan indirim
  • Seçili Philips erkek bakım ürünlerinde %40’a varan indirim
  • Seçili Braun ürünlerinde %30’a varan indirim
  • Seçili Remington ürünlerinde %40’a varan indirim
  • Seçili Babyliss saç kesme ürünlerinde %25’e varan indirim
  • Braun MGK 5245 Erkek Bakım Kitinde %20 indirim
  • Braun Silk-Epil epilatörde %25 indirim
  • Loreal Paris cilt ve makyaj ürünlerinde %20’ye varan indirim
  • Mayısbelline makyaj ürünlerinde %20’ye varan indirim
  • Nivea cilt ve vücut bakım ürünlerinde %30’a varan indirim
  • Gliss saç bakım ürünlerinde %40’a varan indirim
  • Syoss saç bakım ürünlerinde %40’a varan indirim
  • Neutrogena cilt ve vücut bakım ürünlerinde %40’a varan indirim
  • OGX saç bakım ürünlerinde %20’ye varan indirim
  • Le Petit Marseillais vücut ürünlerinde %40’a varan indirim
  • Sebamed cilt ve vücut bakım ürünlerinde %30’a varan indirim
  • Bioderma cilt ve vücut bakım ürünlerinde %20’ye varan indirim
  • Diadermine cilt ürünlerinde %40’a varan indirim
  • Duru el ve vücut bakım ürünlerinde %40’a varan indirim

  • Bosch ev gereçlerinde %40’a varan indirim
  • Vitra ve Artema banyo gereçlerinde %30’a varan indirim
  • Yale ve Kale Kilit güvenlik ürünlerinde %40’a varan indirim
  • Tefal Ingenio setlerde %30’a varan indirim
  • Lava döküm tavalarda %25’e varan indirim
  • Anica ev ve mutfak ürünlerinde %40’a varan indirim
  • Kärcher elektrikli süpürgelerde %25’e varan indirim
  • King mutfak gereçlerinde %40’a varan indirim
  • Simfer mini fırınlarda %30’a varan indirim
  • Delonghi mutfak ürünlerinde %15’e varan indirim
  • Remta endüstriyel ürünlerde %20’ye varan indirimler
  • Sinbo mutfak ürünlerinde %45’e varan indirim
  • Electrolux elektrikli süpürge ve aksesuarlarda %30’a varan indirim
  • Çay makineleri ve su ısıtıcılarda %45’e varan indirim
  • Ekmek kızartma makinelerinde %30’a varan indirim
  • Sevilen Arzum ürünlerinde sepette 100 TL’ye varan anında indirim
  • Tefal mutfak ve ev ürünlerinde %20'ye varan indirimler

Oyuncak

  • Seçili Disney Frozen ve Prenseslerde %30’a varan indirim
  • Seçili Marvel oyuncaklarında %50’ye varan indirim
  • Seçili Baby Alive bebeklerde %40’a varan indirim
  • Seçili Nerf oyuncaklarında %25’e varan indirim
  • Seçili LEGO oyuncaklarında %40’a varan indirim

Evcil Hayvan Ürünleri

  • Purina Proplan kedi mamalarında %25’e varan indirim
  • Reflex Plus kedi mamalarında %40’a varan indirim
  • Seçili köpek mamalarında %30'a varan indirim
  • Seçili kedi tasma ve oyuncaklarında %70'e varan indirim
  • Seçili kedi kumlarında %40'a varan indirim
  • Seçili Kuş ürünlerinde %45'e varan indirim
  • Seçili köpek ödüllerinde %35'e varan indirim

Anne ve Bebek

  • Molfix bebek bezi ve ıslak mendillerde %30'a varan indirim
  • WaterWipes Doğal Islak Mendillerde %40’a varan indirim
  • Sleepy bebek bezlerinde ve ıslak havlularda %40'a varan indirim
  • Chicco ürünlerinde %40’a varan indirim
  • Maxi-Cosi ürünlerinde %50’ye varan indirim
  • Bebek güvenlik ürünlerinde %70’e varan indirim
  • Besafe ürünlerinde %40’a varan indirim

Spor

  • Leatherman Wave ve Rebar modellerinde %25 indirim
  • Seçili Stanley termoslarda %30’a varan indirim
  • Suunto Ambit 3 Peak’te %40 indirim
  • Delta Fitness ve Pilates ürünlerinde %25’e varan indirim
  • Garmin akıllı saat ve aksesuarlarda %20’ye varan indirim
  • Fitbit akıllı saatlerde %15’e varan indirim
  • Victorinox, Leatherman, Aladdin ve Zojirushi ürünlerinde %15’e varan indirim


Son Güncelleme: 28.11.2020 02:18
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Anahtar Kelimeler:
AmazonAlışverişBlack FridayGülümseten CumaIndirim
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