İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim kararı çıktı! Uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek ?
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim...
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı! İşte yeni yasaklar
Son Dakika
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı!...
Hafta sonları sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak? Okullarda yüz yüze eğitim bitti!
Son Dakika
Hafta sonları sokağa çıkma yasağı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...

Amazon Black friday indirimleri olacak mı? Amazon kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Tüm dünyada Black Friday olarak kutlanan, Türkiye de Efsane Cuma indirimleri ile anılan indirimler birçok mağazada yapılıyor. Çok beklenen indirim günlerinin yaklaşmasıyla birlikte Amazon Black Friday indirimleri olacak mı diye araştırılmaya başladı. İşte sizler için Kara Cuma indirim fırsatları ve kampanyalarının detayları…

22 Kasım 2019 Cuma 20:38
Amazon Black friday indirimleri olacak mı? Amazon kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları
Takip Et:

Kasım ayının son Cuma günü gerçekleştirilen Black Friday indirimlerinin Amazon’da hangi tarihler arasında olacağı merak ediliyordu. Beklenen Cuma indirimleri ile 26 Kasım-2 Aralık arasında Amazon da indirimli ürünlere ulaşabilirsiniz. Alışveriş çılgınlarının heyecanla beklediği günde dev indirimler yapılıyor.

Amazon, yedi günlük sürecek indirimlerinde şimdiye kadar yaptığı en büyük kampanyaya hazırlanıyor. Yüzlerce ürünün fiyatının düşeceği bu günlerde hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleri de sunulacak.

Amazon, Türkiye pazarına girdikten sonra milyonlarca insanı kendine çekerek, ürün satışı yaptı. Geçen yıl ilk Türkiye Black Friday satışlarını yapan Amazon, bu yıl daha çok müşteri çekmeyi planlıyor.

Tüketicilere binlerce üründe fırsatlar sunacak Amazon.com.tr’nin Beklenen Cuma indirimleri 26 Kasım Salı saat 00.01’den 2 Aralık Pazartesi saat 23.59’a kadar sürecek. Kampanya boyunca her gün “Günün Fırsatları” tüketicilerle kampanya sayfasında uygun fiyatlarla buluşacak. Beklenen Cuma haftası boyunca tüketiciler, alışveriş deneyimlerini daha pratik ve eğlenceli hale getirecek özellik ve servislerle de karşılaşacak. Amazon’un tüm indirimleriyle ilgili bilgi almak için Amazon.com.tr/BeklenenCuma adresini veya Amazon uygulamasını ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

Amazonda Fırsatlar nelerdir?


Efsane Cuma’ya özel binlerce üründe indirim yapacak Amazon ürünleri üç farklı şekilde karşınıza çıkabilir:

Günün Fırsatları: Her gün birbirinden farklı ve cazip ürün ‘Günün Fırsatları’ adı altında sadece bir gün süren süper indirimler

 Bitmeden Yakala: Teknolojik aksesuarlardan ayakkabılara kadar birçok farklı üründe limitli zaman diliminde geçerli dev indirimler

Ücretsiz Teslimat: Birçok üründe sunulan ücretsiz teslimat seçeneğiyle tüketicilere, indirim döneminde aldıkları hediyelerin sevdiklerine zamanında ulaşması konusunda birçok farklı seçenek sunulacak.

Kolay İade: Amazon’un tüm ürünlerde geçerli iade politikası indirim döneminde iadeyi kolaylaştıracak.

Amazon sitesinde yer alan bilgiye göre; Amazon Türk KOBİ’lerinin büyümesi ve güçlenmesine olanak tanıyan yatırımlar yapmaya devam ediyor. Türk KOBİ’lerin ABD de dahil artık 180’den fazla ülkede satış yapabilmesine imkan sağladıklarını belirten Amazon, yılın en büyük fırsat dönemi öncesinde KOBİ’lerin yalnızca Türkiye’de değil dünya genelinde de yüzlerce fırsat ürününü sunmaya hazırlandığını belirtiyor.



Son Güncelleme: 22.11.2019 20:38
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
Garanti BBVA FAST ile IBAN olmadan para transferi dönemi
Garanti BBVA FAST ile IBAN olmadan para transferi dönemi
Kamu çalışanları için Kasım ayı e-bordrosu yayımlandı
Kamu çalışanları için Kasım ayı e-bordrosu yayımlandı
2021 senesinde beklenen Asgari Ücret tutarı TİSK tarafından açıklandı!
2021 senesinde beklenen Asgari Ücret tutarı TİSK tarafından açıklandı!
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Sahbinden.com devlet soruşturması altında! Rekabet Kurumu devreye girdi
Koronavirüs aşı gelişmeleri üzerine altın sert düştü
Koronavirüs aşı gelişmeleri üzerine altın sert düştü

Popüler Haberler

Günlük burç yorumu 18 Kasım 2020 Çarşamba ve aşk, ekonomi, aile ve sağlık astrolojik yıldız falınız
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2020 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
MPİ Yılbaşı çekilişi biletleri ne zaman satışa çıkacak? 2021 Milli piyango büyük ödülü bilet fiyatları
2020 Milangaz tüp fiyatları ne kadar oldu?
MSÜ hava harp okuluna nasıl girilir? 2020 MSÜ Hava Harp Okulu giriş şartları
Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar? 2021 Yılbaşı MPİ büyük ikramiyesi açıklandı!
internetten online emlak vergisi ödeme işlemleri 2020
Kredi kartı limiti nakite çevirilebilir mi? Kredi kartı nakite çevirme yöntemleri
Polat Alemdar Eşkıya dizisine geliyor mu? Oktay Kaynarca Edho ve Necati Şaşmaz açıklaması
10.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 17 Kasım 2020 Salı Bankaların mevduat faiz oranları
7 Şubat Cuma Gelinim Mutfakta Haftanın Birincisi kim oldu? Bilezikleri kim aldı?
50.000 tl ye alinabilecek arabalar ve modelleri 2020
Borç transfer kredisi nedir? Borç kapatma kedisi veren bankalar ve kredi kullanım şartları
Dizilerin yeni bölümleri ne zaman başlayacak?
Adil Rami kimdir? Fenerbahçe'nin transfer görüşmesi yaptığı Adil Rami'nin mevkisi ve kariyeri
17 Kasım 2020 Salı koronavirüs tablosu açıklandı 17 Kasım 2020 Salı Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
Masumlar Apartmanı hangi kitaptan uyarlama? Masumlar Apartmanı hakkında merak edilenler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ali Sürmeli olmayacak mı? Doğan Baba karakteri diziden ayrılacak mı, ne olacak?
Ziraat Bankasından öğrencilere kredi müjdesi! Eğitim kredisi için aranan şartlar nelerdir?
Emekli ikramiyesi ödemelerine zam var mı? 2020
Baraj dizisi Nermin kimdir? Nezaket Erden nerelidir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.