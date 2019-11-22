Amazon Black friday indirimleri olacak mı? Amazon kara cuma indirim fırsatları ve kampanyaları

Kasım ayının son Cuma günü gerçekleştirilen Black Friday indirimlerinin Amazon’da hangi tarihler arasında olacağı merak ediliyordu. Beklenen Cuma indirimleri ile 26 Kasım-2 Aralık arasında Amazon da indirimli ürünlere ulaşabilirsiniz. Alışveriş çılgınlarının heyecanla beklediği günde dev indirimler yapılıyor.

Amazon, yedi günlük sürecek indirimlerinde şimdiye kadar yaptığı en büyük kampanyaya hazırlanıyor. Yüzlerce ürünün fiyatının düşeceği bu günlerde hızlı ve ücretsiz teslimat seçenekleri de sunulacak.

Amazon, Türkiye pazarına girdikten sonra milyonlarca insanı kendine çekerek, ürün satışı yaptı. Geçen yıl ilk Türkiye Black Friday satışlarını yapan Amazon, bu yıl daha çok müşteri çekmeyi planlıyor.

Tüketicilere binlerce üründe fırsatlar sunacak Amazon.com.tr’nin Beklenen Cuma indirimleri 26 Kasım Salı saat 00.01’den 2 Aralık Pazartesi saat 23.59’a kadar sürecek. Kampanya boyunca her gün “Günün Fırsatları” tüketicilerle kampanya sayfasında uygun fiyatlarla buluşacak. Beklenen Cuma haftası boyunca tüketiciler, alışveriş deneyimlerini daha pratik ve eğlenceli hale getirecek özellik ve servislerle de karşılaşacak. Amazon’un tüm indirimleriyle ilgili bilgi almak için Amazon.com.tr/BeklenenCuma adresini veya Amazon uygulamasını ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

Amazonda Fırsatlar nelerdir?

Efsane Cuma’ya özel binlerce üründe indirim yapacak Amazon ürünleri üç farklı şekilde karşınıza çıkabilir:

Günün Fırsatları: Her gün birbirinden farklı ve cazip ürün ‘Günün Fırsatları’ adı altında sadece bir gün süren süper indirimler

Bitmeden Yakala: Teknolojik aksesuarlardan ayakkabılara kadar birçok farklı üründe limitli zaman diliminde geçerli dev indirimler

Ücretsiz Teslimat: Birçok üründe sunulan ücretsiz teslimat seçeneğiyle tüketicilere, indirim döneminde aldıkları hediyelerin sevdiklerine zamanında ulaşması konusunda birçok farklı seçenek sunulacak.

Kolay İade: Amazon’un tüm ürünlerde geçerli iade politikası indirim döneminde iadeyi kolaylaştıracak.

Amazon sitesinde yer alan bilgiye göre; Amazon Türk KOBİ’lerinin büyümesi ve güçlenmesine olanak tanıyan yatırımlar yapmaya devam ediyor. Türk KOBİ’lerin ABD de dahil artık 180’den fazla ülkede satış yapabilmesine imkan sağladıklarını belirten Amazon, yılın en büyük fırsat dönemi öncesinde KOBİ’lerin yalnızca Türkiye’de değil dünya genelinde de yüzlerce fırsat ürününü sunmaya hazırlandığını belirtiyor.