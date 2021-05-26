Altında tarihi rekor! Piyasalar da gram altın 519 TL'ye yükseldi

ABD'de enflasyon beklentilerinin hızlı artışı dolar ile tahvil faizlerinin gerilemesine neden olurken bundan destek alan altın fiyatları haftanın 3'üncü iş gününde 1.907 dolar seviyelerini gördü. Yurt içi dolar/TL kuru ile desteklenen hareketlilikten sonra gram altın 519 TL'ye kadar yükseldiği bildirilirken altının 2021 yılı için şu ana kadar tarihi rekor seviyesine çıktığı bildirildi.

Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik sonrası gram altın bir miktar gerileyerek 516 liraya indiği ifade edilirken gram altın kurunun alış için 517.417 TL, satış için de 517.515 TL seviyelerinde bulunduğu görüldü.

Altının ons fiyatında yaşanan yükselen düzeydeki hareketlilik hakkında analistler gram altının fiyatının en son 2020 yılının Kasım ayında 539 lira ile tarihi zirve gördüğünü belirtiliyorlar. Kendi rekorunu kısa sürede yeniden ulaşmaya çalışan gram altın 26 Mayıs günü piyasalarda sabahı 519 TL seviyesinde başladı.

Bu durumda çeyrek altın fiyatları 850 TL olarak işlem görmeye devam ederken altın piyasasında Cumhuriyet altını 3 bin 385 TL'den satıldığı belirtildi.