Altın sahteciliğine karşı ASELSAN'dan yeni takip sistemi

Savunma sanayi alanından başarılı çalışmaları ile bilinen ASELSAN, şimdide altın sahteciliğine karşı yeni bir sistem üretti. Yeni ürettikleri takip sistemiyle piyasada bulunan altınların darphane çıkışlı olup olmadığı tespit edilecek.

ASELSAN ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü arasında yapılan iş birliği protokolü ile çoklu kullanıma uygun olarak geliştirilen biyometrik altın tanımlama sistemi ile altın sahteciliğine karşı yeni bir dönem başlatılıyor.

İmzalanan iş birliği protokolü sonrasında üretimi yapılan takip sistemiyle özellikle Cumhuriyet altınları üzerinde biyometrik tanımlama yapılacak ve piyasada bulunan bu altınların darphaneden çıkıp çıkmadığı belirlenecek. Söz konusu teknolojiyle madeni para ve diğer madeni nesnelerde kullanılması hedefleniyor.