Altın nerede, ne kadar bulundu? 6 milyar dolarlık bir değer!

Tarım Kredi İştiraki Gübretaş’a ait maden bölgesinde altın bulundu. Altın bulundu haberlerinin gündemde yer almasının ardından vatandaşlarımız merak içerisinde kaldı.

Son dakika haberlere göre Tarım Kredi İştiraki Gübretaş’a ait olan maden bölgesinde altın bulundu. Bulunan altın hakkında çoğu kişi araştırmalara başladı. Pek çok vatandaşımız Altın’ın nerede bulunduğunu ve ne kadar değeri olduğunu merak etmeye başladı.

Altın nerede bulundu?

Gübretaş’a ait maden bölgesinde 3,5 milyon ons değerinde altın bulunulduğu açıklandı.

Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, "Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz." İfadelerine yer verdi.