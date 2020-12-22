İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot Page'in yeni imajı beğeni yağmuruna tutuldu
Ameliyatla erkek olan oyuncu Elliot...
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair açıklanan şok bilgiler!
Yeni Koronavirüsün mutasyon haline dair...
Mutasyon virüse karşı aşı etkili mi? Aşının uzmanı Prof. Dr. Uğur Şahin yanıtladı
Mutasyon virüse karşı aşı etkili...
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklama!
Son Dakika
Bilim Kurulu üyesinden yüz yüze...

Altın nerede, ne kadar bulundu? 6 milyar dolarlık bir değer!

Aylar öncesinde bulunan doğalgaz müjdesinden sonra bir müjdede altından geldi. Yetkililerden gelen altın bulundu haberinden sonra birçok vatandaş, altının ne kadar değerde olduğunu, miktarını, nerede bulunduğunu merak etmeye başladı.

22 Aralık 2020 Salı 16:37
Altın nerede, ne kadar bulundu? 6 milyar dolarlık bir değer!
Takip Et:

Tarım Kredi İştiraki Gübretaş’a ait maden bölgesinde altın bulundu. Altın bulundu haberlerinin gündemde yer almasının ardından vatandaşlarımız merak içerisinde kaldı.

Son dakika haberlere göre Tarım Kredi İştiraki Gübretaş’a ait olan maden bölgesinde altın bulundu. Bulunan altın hakkında çoğu kişi araştırmalara başladı. Pek çok vatandaşımız Altın’ın nerede bulunduğunu ve ne kadar değeri olduğunu merak etmeye başladı.

Altın nerede bulundu?

Gübretaş’a ait maden bölgesinde 3,5 milyon ons değerinde altın bulunulduğu açıklandı.

Tarım Kredi Genel Müdürü Poyraz, "Bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplandığında, 6 milyar dolarlık bir değerden bahsediyoruz." İfadelerine yer verdi.

 



Son Güncelleme: 22.12.2020 16:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AltınMaden6 Milyar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moody's 2021 Türkiye değerlendirme takvimi
Moody's 2021 Türkiye değerlendirme takvimi
Gübretaş'a ait Söğüt maden sahasında altın kaynağı bulundu
Gübretaş'a ait Söğüt maden sahasında altın kaynağı bulundu
Asgari ücretli için kritik toplantı başladı! 2021 asgari ücret kaç lira olacak?
Asgari ücretli için kritik toplantı başladı! 2021 asgari ücret kaç lira olacak?
Samsung ve Oppo telefonları Türkiye’de üretilecek!
Samsung ve Oppo telefonları Türkiye’de üretilecek!
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) esnafın faturalarından alınan vergilerin kaldırılmasını talep etti!
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) esnafın faturalarından alınan vergilerin kaldırılmasını talep etti!
Dünyada Türkiye'den, Türkiye'de Elazığ'dan başka yere yatırım yapmam diyen Elazığlı yatırımcı Dünya pazarında
Dünyada Türkiye'den, Türkiye'de Elazığ'dan başka yere yatırım yapmam diyen Elazığlı yatırımcı Dünya pazarında

Popüler Haberler

Altın nerede, ne kadar bulundu? 6 milyar dolarlık bir değer!
Gain yayına ne zaman başlayacak? Gain'de hangi programlar ve isimler yer alacak?
Gemi Makineleri İşletme Mühendisi ne iş yapar, nerelerde çalışır, çalışma şartları neler?
En Şık Benim başvuruları nasıl yapılır? Başvuru adresi ve whatapp numarası
Yaralı Kalbimler dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Yaralı Kalbim dizisi oyuncu kadrosu
Aralık ayında ne zaman, hangi günler hacamat yaptırılır? 2020 Aralık hacamat takvimi
Brütten nete maaş hesaplaması nasıl yapılır? 2020
Son Yaz dizisi 1. bölüm fragmanı ve konusu
Ebru Akel Kendine İyi Bak neden yayınlanmıyor? Kendine İyi Bak bitti mi, yayından mı kaldırıldı?
Çocukluk dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Çocukluk dizisi final tarihi belli oldu mu?
Her yerde sen reyting sonuçları nasıl gidiyor? Dizi beğenildi mi? Devam edecek mi? 28 Haziran Cuma reyting sonuçları
Rafadan Tayfa: Göbeklitepe ilk kez TRT 1'de yayınlanacak
Kuaförüm Sensin 6 Mart Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
TEB yüzde 1,18 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi yeni kampanyası
Pelin Öztekin Aşk Ağlatır'da hangi rolde oynayacak?
Evlenme yeterlilik belgesi nedir? 2020
Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Türk telekom 10 gb bedava internet paketi 2020
Facebook çalışanları ne kadar maaş alıyor? 2020 Facebook’ta nasıl işe girilir?
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Ziraat Bankası sera kredisi şartları 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.