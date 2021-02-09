İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Son Dakika
Kafe ve restoranlar için ciro...

Altın ne kadar oldu? 9 Şubat 2021 Salı Güncel altın fiyatları 9 Şubat 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Basın dünyasının dikkat çeken başlıklarından Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı konusunda merak edilen yeni bilgiler yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Siz de 9 Şubat 2021 Salı'de yayınlanan haberimizde, en yeni ayrıntıları bulabilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 00:03
Altın ne kadar oldu? 9 Şubat 2021 Salı Güncel altın fiyatları 9 Şubat 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

9 Şubat 2021 Salı​ altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,836 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde  1.845,34 dolar/ons ‘ a kadar çıkarak seanstaki en yüksek seviyeyi gördü. Seansı  1.839,88 dolar/ons ile  tamamladı.  9 Şubat 2021 Salı güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

9 Şubat 2021 Salı serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 687,42 lira, Cumhuriyet altını 2.808,00 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise 418,10 liradan işlem gördü.

9 Şubat 2021 Salı günü güncel altın fiyatları

 

Gram altın fiyatı

Alış:

413,63

Satış:

417,16

22 Ayar bilezik fiyatı

Alış:

382,62

Satış:

387,00

Çeyrek altın fiyatı

Alış:

670,37

Satış:

685,90

Cumhuriyet altını

Alış:

2.760,50

Satış:

2.789,39                                                         

2021 YILI ALTININ YILI

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 09.02.2021 00:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
8 Şubat güncel altın fiyatları
8 Şubat güncel altın fiyatları
Merkez Bankası piyasaya 50 milyar TL verdi!
Merkez Bankası piyasaya 50 milyar TL verdi!
Bitcoin'e Tesla etkisi
Bitcoin'e Tesla etkisi
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Kafe ve restoranlar için ciro kaybı destek ödemeleri başlıyor!
Ev almayı düşünenler için bankaların en uygun olan konut kredisi faiz oranları
Ev almayı düşünenler için bankaların en uygun olan konut kredisi faiz oranları
5 Şubat altın fiyatları
5 Şubat altın fiyatları

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 9 Şubat 2021 Salı Güncel altın fiyatları 9 Şubat 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 9 Şubat 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 9 Şubat 2021 Salı ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 9 Şubat 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Hangi illerde evde bakım parası yattı? 9 Şubat 2021 Salı evde bakım maaşlarının yatırıldığı şehirler listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 9 Şubat 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 9 Şubat 2021 Salı
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 9 Şubat 2021 Salı
9 Şubat 2021 Salı Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
9 Şubat 2021 Salı ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Esra Bilgiç ile futbolcu Gökhan Töre neden boşandılar? Gökhan Töre Esra Bilgiç'i aldattı mı?
Kurşun dizisi kaç bölüm sürecek? Dizi kaç sezon yayınlanacak?
Anayasa Mahkemesi Başkanı ne iş yapar, yetkileri nelerdir? 2020-2021 Anayasa Mahkemesi Başkanı yetki, görev tanımı ve maaş bilgileri
Günlük Burç Yorumları 23 Mayıs 2020 Cumartesi Aşk, Para ve Sağlık hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
İstanbul Havalimanı uyku kabini fiyatları saatlik kullanım ücretleri
Seksenler yeni sezonda devam edecek mi?
Maraşlı reyting sonuçları nasıl? ATV yeni dizisi izlendi mi, dizi tutar mı?
TRT 1'de 9 Şubat 2021 Salı tarihinde ne var? TRT 1 9 Şubat 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 8 Şubat 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Şubat 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.