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Altın ne kadar oldu? 9 Mart 2021 Salı Güncel altın fiyatları 9 Mart 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Gündemde uzun süre dikkatleri üzerine toplayan Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı ile ilgili son gelişmeleri merak eden okurlarımız için hazırladığımız 9 Mart 2021 tarihli haberimizde, tüm yeni ayrıntılara ve kritik gelişmelere yer verdik.

09 Mart 2021 Salı 00:02
Altın ne kadar oldu? 9 Mart 2021 Salı Güncel altın fiyatları 9 Mart 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

8 Mart Pazartesi altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,698 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde  1.845,34 dolar/ons ‘ a kadar çıkarak seanstaki en yüksek seviyeyi gördü. Seansı  1.839,88 dolar/ons ile  tamamladı.  9 Mart 2021 Salı güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

47 Mart  serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 670 lira, Cumhuriyet altını 2.669 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise 371 liradan işlem gördü.

8 Mart günü güncel altın fiyatları

Ons

Alış: 1.681,35 dolar

Satış: 1.681,68 dolar

Gram

Alış: 417,03 lira

Satış: 417,12 lira

Çeyrek

Alış: 681 lira

Satış: 693 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.715,00 lira

Satış: 2.786,00 lira

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış: 415,35

Satış: 409,16

 

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 2.764

Satış: 2.845

 

                                                   

2021 YILI ALTININ YILI

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 09.03.2021 00:02
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çeyrekAltın
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