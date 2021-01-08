İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Altın ne kadar oldu? 8 Ocak 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 8 Ocak 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 8 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 00:03
Altın ne kadar oldu? 8 Ocak 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 8 Ocak 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

8 Ocak 2021 Cuma​ altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,886 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde 1,864 dolar/ons ‘ a kadar gerileyerek seanstaki en düşük seviyeyi gördü. Seansı 1.877,9 dolar/ons ile tamamlayan altın, günü %0.5 kayıpla tamamladı.  8 Ocak 2021 Cuma güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

8 Ocak 2021 Cuma serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 743,00 lira, Cumhuriyet altını 3.043,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,68 yükselişle 458,80 liradan işlem gördü.

8 Ocak 2021 Cuma günü güncel altın fiyatları

8 Ocak 2021 Cuma​ GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 448,06 TL

Gram altın satış: 452,17 TL

8 Ocak 2021 Cuma​ ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 727,20 TL

Çeyrek altın satış: 742,80 TL

8 Ocak 2021 Cuma CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 2.992,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 3.025,30 TL

8 Ocak 2021 Cuma YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.454,50 TL

Yarım altın satış: 1.485,50 TL

8 Ocak 2021 Cuma​ 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış: 414,07 TL

22 ayar bilezik satış: 419,31 TL

8 Ocak 2021 Cuma​ ALTIN/ONS ($) FİYATI

ALIŞ: 1.930,22

SATIŞ: 1.930,61

8 Ocak 2021 Cuma​ ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.992,47 TL

SATIŞ: 3.025,25 TL

2021 YILI ALTININ YILI

Ons altında bahsedilen 1885 dolar seviyesi dip olarak güçlü destek görevi görmüştür. 1800 doların altında sayılacak kadar az gün geçirmiş ons altın yine bu seviyenin üstüne çıkmıştır. Euro/ dolar paritesi uzun bir zamandan sonra 1.20 ‘ yi geçmiştir.  10 Aralık’ ta Avrupa Merkez Bankası toplantısı yapılacaktır.

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 08.01.2021 00:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borcu olan çiftçilere müjde! Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden kurumsal ödeme kolaylığı haberi
Borcu olan çiftçilere müjde! Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden kurumsal ödeme kolaylığı haberi
Kamu bankalarının birleştiği ATM’ler
Kamu bankalarının birleştiği ATM’ler
2021 araç muayene fiyatları belli oldu
2021 araç muayene fiyatları belli oldu
Merkez Bankası repo ihalesini bugün gerçekleştirdi
Merkez Bankası repo ihalesini bugün gerçekleştirdi
2021 yılı için kira zammı oranları belirlendi! Ocak ayın zamlı kira bedeli nasıl hesaplanır?
2021 yılı için kira zammı oranları belirlendi! Ocak ayın zamlı kira bedeli nasıl hesaplanır?
Alkollü içkilere vergi zammı! ÖTV yüzde 17.07 artırıldı
Alkollü içkilere vergi zammı! ÖTV yüzde 17.07 artırıldı

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 8 Ocak 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 8 Ocak 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Ocak 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 8 Ocak 2021 Cuma indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 8 Ocak 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 8 Ocak 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 8 Ocak 2021 Cuma
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Ocak 2021 Cuma
8 Ocak 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Hafta sonu 9 Ocak 2021 Cumartesi açık noter var mı? 9 Ocak 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Kanal D canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
2019-2020 eğitim yılı AÖF 2. dönem kayıt yenileme duyurusu yayımlandı
Payitaht Abdülhamid dizisi Nadir Bey kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sifu Salman Ataş kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Emekliler için uygun faiz ve vade oranlı kredi imkanı
Axess fatura talimatı ver anında 100 TL Chip Para kazan kampanyası
Kimsesizler Dizinde rol alan Çocuk Oyuncu Derin Su Akkuş kimdir?
Akıncı yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Ruhsat seri numarası nereden öğrenilir? E-Devlet kapısı sorgulama sistemi
TRT Spor canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Engelli sağlık kurulu raporu yenileme nasıl yapılır? 2021 Engelli sağlık kurulu raporu yenilemek için istenen belgeler nelerdir?
TV 8 canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.