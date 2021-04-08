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Altın ne kadar oldu? 8 Nisan 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 8 Nisan 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Okurlarımızın merakla bekledikleri Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Perşembe günü yayınlanan 08-04-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

08 Nisan 2021 Perşembe 00:29
Altın ne kadar oldu? 8 Nisan 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 8 Nisan 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 8 Nisan 2021 Perşembe Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

8 Nisan 2021 Perşembe günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Nisan 2021 Perşembe canlı güncel altın fiyatları....

8 Nisan 2021 Perşembe İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

8 Nisan 2021 Perşembe Gram Altın Fiyatı

ALIŞ: 451,74

SATIŞ: 451,84

8 Nisan 2021 Perşembe Çeyrek Altın Fiyatı

ALIŞ: 733,00

SATIŞ: 745,00

8 Nisan 2021 Perşembe Tam Altın Fiyatı

Alış: 2.894,00 TL

Satış: 2.924,00 TL

8 Nisan 2021 Perşembe Yarım Altın Fiyatı

ALIŞ: 1.457,00

SATIŞ: 1.491,00

8 Nisan 2021 Perşembe 22 Ayar Altın Fiyatı

Alış 415,00 TL

Satış 419,00 TL

8 Nisan 2021 Perşembe 18 Ayar Altın Fiyatı

  Alış: 337,84 TL

Satış: 341,80 TL

8 Nisan 2021 Perşembe 14 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 262,56 TL

Satış: 265,15 TL

8 Nisan 2021 Perşembe Cumhuriyet Altın Fiyatı

ALIŞ: 2.984,00

SATIŞ: 3.029,00

8 Nisan 2021 Perşembe ONS Altın Fiyatı

Alış:1.727,03 $

Satış: 1.727,57 $

8 Nisan 2021 Perşembe Gramse Altın Fiyatı

Gramse Altın anlık olarak 7,200 TL’den alıcı bulurken 7.369 TL’den satışa sunuluyor.



Son Güncelleme: 08.04.2021 00:29
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çeyrekAltın
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