İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Altın ne kadar oldu? 8 Mart 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 8 Mart 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 08.03.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:02
Altın ne kadar oldu? 8 Mart 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 8 Mart 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

7 Mart Pazar altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,698 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde  1.845,34 dolar/ons ‘ a kadar çıkarak seanstaki en yüksek seviyeyi gördü. Seansı  1.839,88 dolar/ons ile  tamamladı.  8 Mart 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

47 Mart  serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 670 lira, Cumhuriyet altını 2.669 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise 371 liradan işlem gördü.

7 Mart günü güncel altın fiyatları

Ons

Alış: 1.698,02 dolar

Satış: 1.698,40 dolar

Gram

Alış: 411,34 lira

Satış: 411,42 lira

Çeyrek

Alış: 670 lira

Satış: 682 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.669,00 lira

Satış: 2.748,00 lira

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış: 415,35

Satış: 409,16

 

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 2.763

Satış: 2.845

 

                                                   

2021 YILI ALTININ YILI

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 08.03.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 senesinde inşaat malzeme sanayisi % 9,1 oranında büyüme gösterdi!
2020 senesinde inşaat malzeme sanayisi % 9,1 oranında büyüme gösterdi!
Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonucunda ne kadar talep aldı, borsa kodu nedir, ne kadar hisse ücreti belirlendi?
Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonucunda ne kadar talep aldı, borsa kodu nedir, ne kadar hisse ücreti belirlendi?
Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne oldu?
Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne oldu?
İşsizlik maaşı için gereken şartlar 2021
İşsizlik maaşı için gereken şartlar 2021
2021 yılında çiftçilere yapılan tarımsal gübre ve mazot destekleri ne kadar?
2021 yılında çiftçilere yapılan tarımsal gübre ve mazot destekleri ne kadar?
Tarım ve Hayvan Bakanlığından genç çiftçilere destek şartlar nelerdir?
Tarım ve Hayvan Bakanlığından genç çiftçilere destek şartlar nelerdir?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 8 Mart 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 8 Mart 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Mart 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 8 Mart 2021 Pazartesi aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Güncel gümüş fiyatları 8 Mart 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
8 Mart 2021 Pazartesi evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 8 Mart 2021 Pazartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 8 Mart 2021 Pazartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Mart 2021 Pazartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 8 Mart 2021 Pazartesi
Kanal D canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Canlı yayında hamile kız arkadaşını öldürdü... Dünya dehşete düştü!
2019 Yılı LGS Soru ve Cevapları Ne Zaman Yayınlanacak?
21 Aralık 2020 Pazartesi ne olacak, dünyaya asteroitler mi çarpacak, elektrik kesilecek mi?
Survivor'dan elenen yarışmacılar Türkiye'ye ne zaman dönecek? Uçuş yasakları nedeni ile mahsur kalan yarışmacılar ne zaman dönecekler?
Öğretmenlerin derecelere göre Temmuz 2019 zamlı net maaşları
Anaokulları zorunlu mu? 2021 Anaokulu eğitimi şart mıdır?
TV8 canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Milletvekili maaşları ne kadar? Mart 2021 Milletvekili olmak için sağlanması gereken şartlar nedir?
Özel ve kamu bankalarının bayram kredisi fırsatları devam ediyor!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.