İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal medyada gündem oldu
Zeynep Tokuş, karın hareketiyle sosyal...
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4 kişi öldü, en az 20 kişi kayboldu
Fransa, fırtınaya teslim oldu! 4...
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler nedir? Bu yiyeceklerden uzak durun!
Kansere yakalanma riskini çoğaltan yiyecekler...
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...

Altın ne kadar oldu? 8 Ekim 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 8 Ekim 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Birçok kişinin merak ettiği Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 8 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyarak Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

08 Ekim 2020 Perşembe 00:01
Altın ne kadar oldu? 8 Ekim 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 8 Ekim 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

7 Ekim 2020 Altın fiyatlarında biraz düşüş yaşadı. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişlerle birlikte vatandaşlar kuyumculara akın etmeye başladılar. Pandemi, seçimler, siyasi gelişmeler ve ABD’deki protestolar gibi çeşitli faktörler nedeniyle altın piyasası zirveyi görüyor.

7 Ekim 2020 güncel altın fiyatları

7 Ekim 2020 altın fiyatlarına göre;

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 434,50

Satış: 437,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 471,374

Satış: 472,28

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 755,49

Satış: 774,23

YARIM ALTIN FİYATI


Alış: 1.539,20

Satış: 1.553,70

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3,164,00

Satış: 3.212,00

Detaylı ve güncel altın fiyatları bilgilerine ulaşıp analiz ve yorumları takip etmek için : Link adresinden bilgiler alabilirsiniz.

Tarih boyunca değişim, yatırım veya saklama amacıyla kullanılmakta olan altın, uzun yıllardan bu yana ülke ekonomilerindeki en değerli madenler arasında yer almaktadır. 1970’li yılların başına kadar para sistemlerindeki temeli oluşturan altın fiyatları aylık ve hatta günlük olarak büyük değişimler gösterebilmektedir. 2000’li yıllarda dünya genelinde ekonomilerdeki çalkantılar nedeniyle altına olan ilgi yeniden canlanmaya başlamıştır. Yatırımcıların büyük bir ilgiyle takip ettiği altın fiyatları gram değerleri büyük ölçüde artış göstermiştir.

Piyasalarda altının önemi

Son dönemlerde altın fiyatlarındaki büyük değişimlerle birlikte milyonlarca kişi merakla  altın fiyatları düşer mi? gibi tartışmalara başlamıştır. Altının finansal piyasalardaki öneminin temel nedenleri içerisinde bütün şartlar altında satın alabilme gücünün bulunması olmaktadır. Dünya genelinde saklama aracı olarak kullanılmakta olan altın fiyatları bugün koşullarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgi odağı haline gelen altın genellikle diğer yatırım araçlarına nazaran daha az etkilenir. Mücevherat veya yatırım aracı olarak kullanılmakta olan altın fiyatları çeyrek olarak da satın alınabilmektedir. Kolay işlenebilen, yüksek iletkenlik kapasitesine sahip ve asitler karşısında son derece dayanıklı olması nedeniyle sanayi üretim tesislerinin vazgeçilmez ögeleri arasında bulunan altın pek çok yönüyle tercih edilmektedir.

Altının güvenli liman olarak kabul edilme nedenleri nelerdir?

Global piyasa dinamiklerinde yaşanan değişimlere bağlı olarak yatırımcılar ileriye dönük planlamalar yaparken altın fiyatları düşecek mi gibi tartışmalara kapılmaktadır. Ancak altın genellikle bu süreçte güvenilir liman olarak değerlendirilmektedir. Bunun temel nedeniyle altının para birimlerindeki değişimlerden doğrudan etkilenmeyip, uzun vadede kazançlı yatırım araçları arasında bulunması olmaktadır.

Nasıl altın yatırımı yapılır?

Altın yatırımlarında dikkat etmeniz gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Bu süreçte  altın fiyatları yorumları çerçevesinde genellikle bilezik, cumhuriyet altını veya çeyrek altın olarak düşünülse de işlemler genellikle gram altın üzerinden yapılır. Altın yatırımları doğrudan külçe, altın alımı veya altın hesabı yatırımlarıyla geleceğe dönük vadeli işlem şeklinde gerçekleştirilmektedir. Yatırımlarının değerlenmesini bekleyen veya yatırım yapma planı olanlar da merakla altın fiyatları artacak mı konularındaki tartışmaları takip ederek yatırım planlaması yapmaktadır. Yapmış olduğu uzun vadeli yatırımları bozdurma planları yapanlar ise altın fiyatları bugün nasıl sorusunun yanıtını arayarak doğru adımlar atmayı planlamaktadır. Geleneksel altın yatırımlarıyla birlikte intenet üzerinden altın satın alımları, kira sertifikası ve tahviller de yaygınlaşmıştır. Bu noktada altın fiyatları bankalar üzerinden vadeli, vadesiz veya birikimli hesaplar açtırarak yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Basit görünmekle birlikte altın fiyatlarında son durum değişkenlik gösterebilmektedir. TL’nin ABD doları değeri ile altının ABD doları cinsinden değer değişimleri eş zamanlı olarak etkilendiğinden kısa vadede büyük değişimlere de rastlanabilmektedir.

Altına ne zaman yatırım yapılmalıdır?

Güvenilir liman olarak görülen altın fiyatları bilezik  olarak da değişiklik gösterebilmektedir. Ekonominin iyiye gidip, sosyal risklerdeki sorunların azalma eğilimi gösterdiği durumlardacumhuriyet altını fiyatları önemli ölçüde azalabilmektedir. Menkul kıymet piyasalardaki hareketliliğin artış gösterdiği dönemlerde yatırımcıların altın ilgisi genel itibariyle azalma eğilimi gösterebiliyor. Bu noktadaaltın fiyatları ne olur tartışmalarında ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik gündemleri hakkında bilgi sahibi olmak fikir verebilmektedir.



Son Güncelleme: 08.10.2020 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş sahibi olmayanlara İŞKUR destekli mesleki kurs eğitimi ve 17.200 TL destek ödeneği!
İş sahibi olmayanlara İŞKUR destekli mesleki kurs eğitimi ve 17.200 TL destek ödeneği!
Bakan Kurum'dan TOKİ'den ev alanlara müjde: Yüzde 20 indirim yapıyoruz
Bakan Kurum'dan TOKİ'den ev alanlara müjde: Yüzde 20 indirim yapıyoruz
Sıfır otomobil satışları Eylül ayında rekor kırdı!
Sıfır otomobil satışları Eylül ayında rekor kırdı!
Ekim ayı itibari ile en ucuz sıfır araç fiyat listesi!
Ekim ayı itibari ile en ucuz sıfır araç fiyat listesi!
Konut kredisine ödenen ekspertiz ücretleri geri iade edilecek!
Konut kredisine ödenen ekspertiz ücretleri geri iade edilecek!
Opel Astra sahibi olmak isteyenlere müjde! Opel'den yıl sonu kampanyası
Opel Astra sahibi olmak isteyenlere müjde! Opel'den yıl sonu kampanyası

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 8 Ekim 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 8 Ekim 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Ekim 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim'de indirimde ne var 8 Ekim 2020 Perşembe bim indirimler bu hafta
Güncel gümüş fiyatları 8 Ekim 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 8 Ekim 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
A101 market indirimlerinde bu hafta 10 Eylül – 17 Eylül Eylül indirimli ürünler kataloğu
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 8 Ekim 2020 Perşembe
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Ekim 2020 Perşembe
Bankaların güncel kredi faiz oranları 8 Ekim 2020 Perşembe
Memurlar farklı işlerde çalışabilirler mi?
Ersin Korkut sigara içti mi? Survivor 2020 Ersin Korkut diskalifiye mi olacak, yarışmadan elenecek mi?
Manisa Salihli kura sonuçları 28.04.2020 ve Salihli TOKİ kura sonuçları kazananlar listesi
Özel araç ile şehirler arası yolculuklara kısıtlama veya yasak var mı?
Arka Sokaklar Pınar neden değişti? Yeni gelen Pınar rolünü kim oynuyor? Elvan Dişli hakkında bilgiler
E-devlet üzerinden ücretsiz kredi notu öğrenme işlem adımları
Sen Çal Kapımı Efe Akman karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz'e katılan Yeliz Kuvancı Kimdir? Bahar karakteri kimdir?
Sen Çal Kapımı Kaan karakterini kim canlandırıyor? İsmail Ege Şaşmaz biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
İhaleli işlerde çalışanların asgari işçilik hesaplaması nasıl yapılır?
Sadakatsiz Asya kimdir? Cansu Dere’nin yer aldığı diziler
Şeker hastaları malulen nasıl emekli olabilir? 2020 Diyabette malulen emeklilik şartları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.