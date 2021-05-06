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Altın ne kadar oldu? 6 Mayıs 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 6 Mayıs 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Türkiye basınında yankı uyandıran Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Altın ne kadar oldu? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 00:02
Altın ne kadar oldu? 6 Mayıs 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 6 Mayıs 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 5 Mayıs Çarşamba gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

 5 Mayıs Çarşamba günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Mayıs 2021 Perşembe  05  Mayıs Çarşamba canlı güncel altın fiyatları....

GRAM ALTIN FİYATI

472,01 TL

477,10 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.782,61 TL

1.783,41 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

766,00 TL

782,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.533 TL

1.564 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.153 TL

3.188 TL

14 AYAR ALTIN GRAMI FİYATI

278,70 TL

281,76 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

436,30 TL

441,49 TL

 




Son Güncelleme: 06.05.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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