Altın ne kadar oldu? 5 Şubat 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 5 Şubat 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

5 Şubat 2021 Cuma​ altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,836 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde 1.845,34 dolar/ons ‘ a kadar çıkarak seanstaki en yüksek seviyeyi gördü. Seansı 1.839,88 dolar/ons ile tamamladı. 5 Şubat 2021 Cuma güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

5 Şubat 2021 Cuma günü güncel altın fiyatları

5 Şubat 2021 Cuma serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 705,00 lira, Cumhuriyet altını 2.810,00 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise yüzde 399 liradan işlem gördü.

Gram altın fiyatı

Alış:

Satış:

22 Ayar bilezik fiyatı

Alış:

Satış:

Çeyrek altın fiyatı

Alış:

Satış:

Cumhuriyet altını

Alış:

Satış:

2021 YILI ALTININ YILI

416,87416,85379,27383, 13680,00690,002.710,002.747,00

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.