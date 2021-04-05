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Altın ne kadar oldu? 5 Nisan 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 5 Nisan 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Nisan 5 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

05 Nisan 2021 Pazartesi 00:03
Altın ne kadar oldu? 5 Nisan 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 5 Nisan 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 5 Nisan 2021 Pazartesi Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

5 Nisan 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Nisan 2021 Pazartesi canlı güncel altın fiyatları....

5 Nisan 2021 Pazartesi İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

5 Nisan 2021 Pazartesi Gram Altın Fiyatı

Gram altın alış fiyatı: 453,90 TL

Gram altın satış fiyatı: 453,04 TL

5 Nisan 2021 Pazartesi Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 733,00 TL

Satış: 750,00 TL

5 Nisan 2021 Pazartesi Tam Altın Fiyatı

Alış: 2.909,00 TL

Satış: 2.984,00 TL

5 Nisan 2021 Pazartesi Yarım Altın Fiyatı

Alış: 1.457,00 TL

Satış: 1.498,00 TL

5 Nisan 2021 Pazartesi 22 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 408,15 TL

Satış: 437,94 TL

5 Nisan 2021 Pazartesi 18 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 198,84 TL

Satış: 230,80 TL 

5 Nisan 2021 Pazartesi 14 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 247,56 TL

Satış: 298,15 TL

5 Nisan 2021 Pazartesi Cumhuriyet Altın Fiyatı

Alış: 2.909,00 TL

Satış: 2.984,00 TL

5 Nisan 2021 Pazartesi ONS Altın Fiyatı

Alış:1.732,03 $

Satış: 1.732,57 $

5 Nisan 2021 Pazartesi Gramse Altın Fiyatı

Gramse Altın anlık olarak 7,200 TL’den alıcı bulurken 7.369 TL’den satışa sunuluyor.



Son Güncelleme: 05.04.2021 00:03
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çeyrekAltın
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