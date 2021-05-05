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Altın ne kadar oldu? 5 Mayıs 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 5 Mayıs 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberi akıbetiyle ilgili merak edilen yeni ayrıntılar 5 Mayıs 2021 Çarşamba günü de gündemde! Siz de Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberi için 5 Mayıs 2021 Çarşamba tarihli en yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 00:02
Altın ne kadar oldu? 5 Mayıs 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 5 Mayıs 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 4 Mayıs Salı gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

4 Mayıs Salı günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Mayıs 2021 Çarşamba  04  Mayıs Salı canlı güncel altın fiyatları....

GRAM ALTIN FİYATI

475,01 TL

479,10 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.793,61 TL

1.793,41 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

770,00 TL

786,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.540 TL

1.572 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.169 TL

3.202 TL

14 AYAR ALTIN GRAMI FİYATI

279,70 TL

282,76 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

439,30 TL

444,49 TL

 




Son Güncelleme: 05.05.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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