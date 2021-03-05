İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...

Altın ne kadar oldu? 5 Mart 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 5 Mart 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Gündemi bir süredir meşgul eden Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberinin sıcak ayrıntıları basına aktarılmaya devam ederken, biz de 5 Mart 2021 Cuma günü yayınlanan haberimizde güncel gelişmeleri paylaştık! Hemen 05.03.2021li haberimizden Altın ne kadar oldu? hakkında en yeni ayrıntıları edinebilirsiniz.

05 Mart 2021 Cuma 00:28
Altın ne kadar oldu? 5 Mart 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 5 Mart 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

2 Mart  Salı​ altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,836 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde  1.845,34 dolar/ons ‘ a kadar çıkarak seanstaki en yüksek seviyeyi gördü. Seansı  1.839,88 dolar/ons ile  tamamladı.  5 Mart 2021 Cuma güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

29 Şubat serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 642,90 lira, Cumhuriyet altını 2.643,00 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise 366,86 liradan işlem gördü.

2 Mart günü güncel altın fiyatları

Ons

Alış: 1.754,31 dolar

Satış: 1.754,50 dolar

Gram

Alış: 413,10 lira

Satış: 1.754,50 dolar

Gram

Alış: 413,10 lira

Satış: 413,30 lira

Çeyrek

Alış: 672,57 lira

Satış: 677,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.733,00 lira

Satış: 2.765,00 lira

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış: 412,00

Satış: 412,08

 

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 2.731,21

Satış: 2.800,32

 

                                                   

2021 YILI ALTININ YILI

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 05.03.2021 00:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2020 senesinde inşaat malzeme sanayisi % 9,1 oranında büyüme gösterdi!
2020 senesinde inşaat malzeme sanayisi % 9,1 oranında büyüme gösterdi!
Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonucunda ne kadar talep aldı, borsa kodu nedir, ne kadar hisse ücreti belirlendi?
Türk İlaç ve Serum Sanayi halka arz sonucunda ne kadar talep aldı, borsa kodu nedir, ne kadar hisse ücreti belirlendi?
Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne oldu?
Altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne oldu?
İşsizlik maaşı için gereken şartlar 2021
İşsizlik maaşı için gereken şartlar 2021
2021 yılında çiftçilere yapılan tarımsal gübre ve mazot destekleri ne kadar?
2021 yılında çiftçilere yapılan tarımsal gübre ve mazot destekleri ne kadar?
Tarım ve Hayvan Bakanlığından genç çiftçilere destek şartlar nelerdir?
Tarım ve Hayvan Bakanlığından genç çiftçilere destek şartlar nelerdir?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 5 Mart 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 5 Mart 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 5 Mart 2021 Cuma güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 5 Mart 2021 Cuma aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 5 Mart 2021 Cuma – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
5 Mart 2021 Cuma evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası ödemeleri hesaplara yatmaya başladı mı?
Alevlerin Ardından Ali karakterini kim canlandırıyor? Toprak Can Adıgüzel biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Mart 2021 Cuma Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 5 Mart 2021 Cuma
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 5 Mart 2021 Cuma
5 Mart 2021 Cuma Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Savaşçı dizisi 29 Mart Pazar günü yeni bölüm yayınlanacak mı? Savaşçı yeni bölüm var mı, yok mu? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Annelik Suçu dizisi oyuncuları, konusu ve yayınlanacağı kanal
Çukur Damla’ya ne olacak? Damla öldü mü, ölecek mi?
Savaşçı dizisi ne zaman başlıyor? Fox Tv Savaşçı yeni sezona katılan yeni oyuncular kimler oldu?
Tövbeler Olsun bitti mi, yayından kaldırıldı mı? 11 Ekim TRT 1 Tövbeler Olsun 11 Ekim neden yok?
Kanal 7 canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Emlak vergisi muafiyet şartları nelerdir? Geriye dönük ödenmiş vergiler nasıl geri alınır?
Cimer Şikayet sorgulama işlemleri nasıl yapılır? E-devlet CİMER şikayet sorgulama
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
2021 Kenya asgari ücret ne kadar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.