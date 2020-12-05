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Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 5 Aralık 2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

05 Aralık 2020 Cumartesi 00:01
Altın ne kadar oldu? 5 Aralık 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 5 Aralık 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar? 4 Aralık 2020 altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,786 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde 1,764 dolar/ons ‘ a kadar gerileyerek seanstaki en düşük seviyeyi gördü. Seansı 1,776 dolar/ons ile tamamlayan altın, günü %0.5 kayıpla tamamladı.  Güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satışı 458, 20 TL oldu. 3.20 TL’ den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.41 TL’ den, 418 TL’ den alınan 22 ayar bilezik (Gr) 422 liradan satıldı.

4 ARALIK CUMA GÜNÜ GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 460,77 TL
  • Çeyrek altın: 757,20 TL
  • Altının ons fiyatı: 1835 dolar
  • Cumhuriyet altını: 3.020,00 TL

2021 YILI ALTININ YILI

Ons altında bahsedilen 1765 dolar seviyesi dip olarak güçlü destek görevi görmüştür. 1800 doların altında sayılacak kadar az gün geçirmiş ons altın yine bu seviyenin üstüne çıkmıştır. Euro/ dolar paritesi uzun bir zamandan sonra 1.20 ‘ yi geçmiştir.  10 Aralık’ ta Avrupa Merkez Bankası toplantısı yapılacaktır.

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.

Gram altın 540 TL’ den 440 TL‘ ye kadar düşmüştür. Dolar kuru 7.80 TL civarlarında sabit görünüyor. Gram altının fiyatlanmasında dolar kuru belirleyici olacaktır.



Son Güncelleme: 05.12.2020 00:01
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çeyrekAltın
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