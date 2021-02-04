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Altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Şubat 4 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Şubat 2021 Perşembe 00:06
Altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

4 Şubat 2021 Perşembe​ altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,836 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde  1.845,34 dolar/ons ‘ a kadar çıkarak seanstaki en yüksek seviyeyi gördü. Seansı  1.839,88 dolar/ons ile  tamamladı.  4 Şubat 2021 Perşembe güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

4 Şubat 2021 Perşembe serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 705,00 lira, Cumhuriyet altını 2.810,00 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise yüzde  399 liradan işlem gördü.

4 Şubat 2021 Perşembe günü güncel altın fiyatları

                                                            

Altın Fiyatları   Alış Satış % Saat
Ons   1.834,45 $ 1.834,79 $ %-0.07 20:43
Gram Altın   421,45 421,52 %-0.87 20:28
Çeyrek Altın   687,00 699,00 %-0.71 20:28
Yarım Altın   1.374,00 1.395,00 %-0.78 20:28
Tam Altın   2.713,00 2.766,74 %0.05 17:11
Cumhuriyet Altını   2.811,00 2.854,00 %0.07 17:11
Ata Altın   2.814,00 2.852,00 %-0.77 20:28
14 Ayar Altın   231,10 279,04 %-0.82 20:28
18 Ayar Altın   309,45 309,77 %0.05 17:11
22 Ayar Bilezik   381,55 410,31 %-0.81 20:28
İkibuçuk Altın   6.782,51 6.891,40 %0.05 17:11
Beşli Altın   13.734,59 14.003,45 %0.05 17:11
Gremse Altın   6.782,51 6.938,07 %0.05 17:11

2021 YILI ALTININ YILI

Ons altında bahsedilen 1885 dolar seviyesi dip olarak güçlü destek görevi görmüştür. 1800 doların altında sayılacak kadar az gün geçirmiş ons altın yine bu seviyenin üstüne çıkmıştır. Euro/ dolar paritesi uzun bir zamandan sonra 1.20 ‘ yi geçmiştir.  10 Aralık’ ta Avrupa Merkez Bankası toplantısı yapılacaktır.

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 04.02.2021 00:06
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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