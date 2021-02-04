Altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

4 Şubat 2021 Perşembe​ altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,836 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde 1.845,34 dolar/ons ‘ a kadar çıkarak seanstaki en yüksek seviyeyi gördü. Seansı 1.839,88 dolar/ons ile tamamladı. 4 Şubat 2021 Perşembe güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

4 Şubat 2021 Perşembe günü güncel altın fiyatları

Altın Fiyatları Alış Satış % Saat Ons 1.834,45 $ 1.834,79 $ %-0.07 20:43 Gram Altın 421,45 421,52 %-0.87 20:28 Çeyrek Altın 687,00 699,00 %-0.71 20:28 Yarım Altın 1.374,00 1.395,00 %-0.78 20:28 Tam Altın 2.713,00 2.766,74 %0.05 17:11 Cumhuriyet Altını 2.811,00 2.854,00 %0.07 17:11 Ata Altın 2.814,00 2.852,00 %-0.77 20:28 14 Ayar Altın 231,10 279,04 %-0.82 20:28 18 Ayar Altın 309,45 309,77 %0.05 17:11 22 Ayar Bilezik 381,55 410,31 %-0.81 20:28 İkibuçuk Altın 6.782,51 6.891,40 %0.05 17:11 Beşli Altın 13.734,59 14.003,45 %0.05 17:11 Gremse Altın 6.782,51 6.938,07 %0.05 17:11

2021 YILI ALTININ YILI

4 Şubat 2021 Perşembe serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 705,00 lira, Cumhuriyet altını 2.810,00 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise yüzde 399 liradan işlem gördü.

Ons altında bahsedilen 1885 dolar seviyesi dip olarak güçlü destek görevi görmüştür. 1800 doların altında sayılacak kadar az gün geçirmiş ons altın yine bu seviyenin üstüne çıkmıştır. Euro/ dolar paritesi uzun bir zamandan sonra 1.20 ‘ yi geçmiştir. 10 Aralık’ ta Avrupa Merkez Bankası toplantısı yapılacaktır.

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.