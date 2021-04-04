İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Altın ne kadar oldu? 4 Nisan 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 4 Nisan 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 4 Nisan Pazar 00:00 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 00:02
Altın ne kadar oldu? 4 Nisan 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 4 Nisan 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 4 Nisan 2021 Pazar Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

4 Nisan 2021 Pazar günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Nisan 2021 Pazar canlı güncel altın fiyatları....

4 Nisan 2021 Pazar İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

4 Nisan 2021 Pazar Gram Altın Fiyatı

Gram altın alış fiyatı: 449,13 TL

Gram altın satış fiyatı: 451,05 Tl

4 Nisan 2021 Pazar Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 721,53

Satış: 737,45

4 Nisan 2021 Pazar Tam Altın Fiyatı

Alış: 2.887,21

Satış: 2.941,99

4 Nisan 2021 Pazar Yarım Altın Fiyatı

Alış: 1.439,09

Satış: 1.475,51

4 Nisan 2021 Pazar 22 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 407,01 TL

Satış: 436,76 TL

4 Nisan 2021 Pazar 18 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 198,84 TL

Satış: 230,80 TL 

4 Nisan 2021 Pazar 14 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 327,34

Satış: 327,87

4 Nisan 2021 Pazar Cumhuriyet Altın Fiyatı

Alış: 3.025,00

Satış: 3.071,00

4 Nisan 2021 Pazar ONS Altın Fiyatı

Alış:1.710,89 $

Satış: 1.711,24 $

4 Nisan 2021 Pazar Gramse Altın Fiyatı

Gramse Altın anlık olarak 7,542 TL’den alıcı bulurken 7.695 TL’den satışa sunuluyor.



Son Güncelleme: 04.04.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 yılında Ramazan pidesi kaç lira olacak?
2021 yılında Ramazan pidesi kaç lira olacak?
İstanbul-Ankara-İzmir Ramazan pidesi gramajı ve fiyatları
İstanbul-Ankara-İzmir Ramazan pidesi gramajı ve fiyatları
Nisan 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Nisan Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Nisan 2021 kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2021 Nisan Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Nisan yağmurları ne zaman başlar? Nisan yağmurunun faydaları
Nisan yağmurları ne zaman başlar? Nisan yağmurunun faydaları
Nisan 2021 zam sonrası doğalgaz fiyatları ne oldu?
Nisan 2021 zam sonrası doğalgaz fiyatları ne oldu?
Sigara ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Nisan 2021 güncel sigara fiyatları
Sigara ne kadar oldu? Sigaraya zam mı geldi? Nisan 2021 güncel sigara fiyatları

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 4 Nisan 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 4 Nisan 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
BİM 4 Nisan 2021 Pazar aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 4 Nisan 2021 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 4 Nisan 2021 Pazar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Nisan 2021 Pazar
4 Nisan 2021 Pazar Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kamera Arkası sunucusu kimdir? Beyza Şekerci kimdir, nereli yaşı Kaç?
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizi çekim yerleri
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 4 Nisan 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Atv canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Havuzlar açıldı mı, giriş nasıl olacak? Havuzlar hangi saatlerde açık?
Akıncı dizi oyuncusu Fatih kimdir? Şükrü Özyıldız hakkında bilgiler
Seyit Onbaşı kimdir, nereli? Seyit Onbaşı kaç kilo mermi kaldırdı?
Uyanış Büyük Selçuklu Ebul Kasım kimdir? Ebul Kasım tarihte var mıydı?
Vakıfbank 125.000 TL 60 ay vadeli 6 ay ertelemeli borç kapatma kredi kampanyasına nasıl başvuru yapılır?
Kaymakamlık 500 ve 800 TL ihtiyaç yardımı nasıl alınır? Kaymakamlık yardımı alma şartları
Emlak vergisinden kimler muaf olabilir? Ödenmiş emlak vergileri geri alınabilirmi?
Anında gelir belgesi istemeden kredi veren bankalar ve kredi miktarları Nisan 3 2021
Show TV canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Aile Bakanlığı bünyesinde 1600 TL yardım ödemesi şartları nelerdir? 16000 TL yardım ödemesi nereden, nasıl alınacak?
NASA'dan burç tarihleri ile ilgili ilginç açıklama! Burç tarihleri değişecek mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.