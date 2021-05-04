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Altın ne kadar oldu? 4 Mayıs 2021 Salı Güncel altın fiyatları 4 Mayıs 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Basında yer aldığı ilk andan itibaren okurlarımız tarafından da yoğun ilgi gösterilen Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberine dair en yeni ayrıntıları incelemeye devam ediyoruz. Siz de 04.05.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin en yeni detaylarını öğrenebilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 00:02
Altın ne kadar oldu? 4 Mayıs 2021 Salı Güncel altın fiyatları 4 Mayıs 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 2 Mayıs Pazar gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

2 Mayıs Pazar günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Mayıs 2021 Salı  30 Nisan Cuma canlı güncel altın fiyatları....

GRAM ALTIN FİYATI

471,01 TL

471,10 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.768,61 TL

1.769,41 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

755,00 TL

779,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.500 TL

1.558 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.000 TL

3.104 TL

14 AYAR ALTIN GRAMI FİYATI

256,70 TL

308,76 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

425,30 TL

427,49 TL

 




Son Güncelleme: 04.05.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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