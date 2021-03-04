İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği dev kampanyasını duyurdu!
Son Dakika
Ziraat Bankası, tüm faizlerin silineceği...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan bomba ihbarı!
Oslo- İstanbul seferini yapan uçaktan...
Son dakika: Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı
Son dakika: Şubat ayı enflasyon...

Altın ne kadar oldu? 4 Mart 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 4 Mart 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberi, yayına girdiği ilk günden beri büyük merak uyandırırken, habere dair yeni gelişmeler de 04.03.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyarak tüm gelişmeleri öğrenin.

04 Mart 2021 Perşembe 00:03
Altın ne kadar oldu? 4 Mart 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 4 Mart 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

2 Mart  Salı​ altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,836 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde  1.845,34 dolar/ons ‘ a kadar çıkarak seanstaki en yüksek seviyeyi gördü. Seansı  1.839,88 dolar/ons ile  tamamladı.  4 Mart 2021 Perşembe güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

29 Şubat serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 642,90 lira, Cumhuriyet altını 2.643,00 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise 366,86 liradan işlem gördü.

2 Mart günü güncel altın fiyatları

Ons

Alış: 1.754,31 dolar

Satış: 1.754,50 dolar

Gram

Alış: 413,10 lira

Satış: 1.754,50 dolar

Gram

Alış: 413,10 lira

Satış: 413,30 lira

Çeyrek

Alış: 672,57 lira

Satış: 677,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.733,00 lira

Satış: 2.765,00 lira

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış: 412,00

Satış: 412,08

 

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 2.731,21

Satış: 2.800,32

 

                                                   

2021 YILI ALTININ YILI

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 04.03.2021 00:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 yılında çiftçilere yapılan tarımsal gübre ve mazot destekleri ne kadar?
2021 yılında çiftçilere yapılan tarımsal gübre ve mazot destekleri ne kadar?
Tarım ve Hayvan Bakanlığından genç çiftçilere destek şartlar nelerdir?
Tarım ve Hayvan Bakanlığından genç çiftçilere destek şartlar nelerdir?
2021 il il trafik sigortası ne kadar, nasıl sorgulanır? 2021 trafik sigortası kılavuzu
2021 il il trafik sigortası ne kadar, nasıl sorgulanır? 2021 trafik sigortası kılavuzu
2021 deprem sigortası yaptırmak zorunlu mu, deprem sigortası yaptırmanın faydaları nelerdir?
2021 deprem sigortası yaptırmak zorunlu mu, deprem sigortası yaptırmanın faydaları nelerdir?
2021 çocuk parası ne kadar, kimler çocuk para alabilir?
2021 çocuk parası ne kadar, kimler çocuk para alabilir?
Çiftçiye yapılan mazot ve gübre destek ödemeleri başladı! 2021 Tarımsal destek ödemeleri ne kadar oldu?
Çiftçiye yapılan mazot ve gübre destek ödemeleri başladı! 2021 Tarımsal destek ödemeleri ne kadar oldu?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 4 Mart 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 4 Mart 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Mart 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 4 Mart 2021 Perşembe indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Güncel gümüş fiyatları 4 Mart 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Mart 2021 evde bakım parası yatan iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yatan iller 4 Mart 2021 Perşembe
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 4 Mart 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saati 4 Mart 2021 Perşembe
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Mart 2021 Perşembe
Bankaların güncel kredi faiz oranları 4 Mart 2021 Perşembe
Kanal D canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Sadakatsiz Selçuk Dağcı karakterini kim canlandırıyor? Emir Tarık Tekin biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
KYK burs ve kredi taahhütnamesi nedir, son tarihi ne zamandır?
Yasak Elma dizisinden hangi oyuncular ayrıldı? Yasak Elma Halit diziden ayrıldı mı, öldü mü?
Yemekteyiz 11 Ekim Cuma para ödülünü kim aldı? Haftanın finalinde kazanan kim oldu?
Şeref Sözü dizisi Hicran karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Nazlı Can Çetin kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Diyetisyenlik nedir, çalışma saatleri ne kadardır? 2021 diyetisyen maaşları ne kadar?
Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu!
TRT Spor canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Belediyede memur ne iş yapar? 2021 Belediye memur alımı nasıl oluyor?
Zatürre aşısı koronavirüse iyi geliyor mu?
Youtube kanal alış ve satışında nelere dikkat edilmeli? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.