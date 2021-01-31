İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

Altın ne kadar oldu? 31 Ocak 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 31 Ocak 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Okurlarımız tarafından merak edilen Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Altın ne kadar oldu? konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 31 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

31 Ocak 2021 Pazar 00:03
Altın ne kadar oldu? 31 Ocak 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 31 Ocak 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

31 Ocak 2021 Pazar​ altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,836 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde  1.845,34 dolar/ons ‘ a kadar çıkarak seanstaki en yüksek seviyeyi gördü. Seansı  1.839,88 dolar/ons ile  tamamladı.  31 Ocak 2021 Pazar güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

31 Ocak 2021 Pazar serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 705,00 lira, Cumhuriyet altını 2.810,00 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise yüzde  399 liradan işlem gördü.

31 Ocak 2021 Pazar günü güncel altın fiyatları

31 Ocak 2021 Pazar​ GRAM ALTIN NE KADAR?

                                                                  

Ons

Alış: 1.841,86 dolar

Satış: 1.842,29 dolar

Gram

Alış: 433,62 lira

Satış: 433,72 lira

Çeyrek

Alış: 705,00 lira

Satış: 716,00 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.810,00 lira

Satış: 2.849,00 lira

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 399,00

SATIŞ: 402,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.890,00

SATIŞ: 2.929.00

 

2021 YILI ALTININ YILI

Ons altında bahsedilen 1885 dolar seviyesi dip olarak güçlü destek görevi görmüştür. 1800 doların altında sayılacak kadar az gün geçirmiş ons altın yine bu seviyenin üstüne çıkmıştır. Euro/ dolar paritesi uzun bir zamandan sonra 1.20 ‘ yi geçmiştir.  10 Aralık’ ta Avrupa Merkez Bankası toplantısı yapılacaktır.

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 31.01.2021 00:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vergi cezaları için flaş uyarı! Borç yapılandırmada son gün yarın
Vergi cezaları için flaş uyarı! Borç yapılandırmada son gün yarın
2021 Ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu
2021 Ocak ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri belli oldu
Vergi yapılandırmada başvuru için son 3 gün!
Vergi yapılandırmada başvuru için son 3 gün!
Özel İletişim Vergisi oranları ne kadar oldu? Özel İletişim Vergisi yeni zam oranları
Özel İletişim Vergisi oranları ne kadar oldu? Özel İletişim Vergisi yeni zam oranları
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
29 Ocak güncel altın fiyatları
29 Ocak güncel altın fiyatları

Popüler Haberler

Atilla Pekdemir kimdir? Atilla Pekdemir hayatını kaybetti!
Survivor dokunulmazlık hangi takımın, kim kazandı? 31 Ocak Survivor Dokunulmazlığı kazanan isim kim oldu?
Faladdin uygulaması aylık kaç para kazanıyor? Faladdin uygulama sahibi Sertaç Taşdelen geliri dudak uçuklatıyor
Gain Terapist dizisi devam edecek mi? Sevilen diziden üzen haber!
İYS nedir, nasıl kullanılır? leti Yönetim Sistemi sayesinde istenmeyen SMS, aramalar ve e-postalar son bulacak
İhbar tazminatı nedir? 2021 İhbar tazminatının gerektiği haller
Evde bakım maaşı yatan iller 31 Ocak 2021 Pazar - E-devlet evde bakım aylığı yatan şehir sorgulaması
Hepsi Benim Fox TV başvuru nasıl yapılır? Hepsi Benim yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
Kadir Şeker davasında son durum ne? Kadir Şeker cezası bozuldu mu, beraat edecek mi?
Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve maç sonucu kaç kaç bitti, golleri kim attı? Bjk Trabzon 1-2 maç golleri izle
Niloya hangi kanalda yayınlanıyor? Niloya şarkıları aç
Ziraat Bankası konut kredisi nasıl ertelenir? Konut kredisi erteleme faizi ne kadar, şartlar neler?
Günlük burç yorumları 21 Temmuz 2019 Pazar - Yıldız falınıza göre bugün hayatınızda nasıl değişiklikler olacak?
Adli Bilişim mühendisi maaşları ne kadar? Adli Bilişim mühendisi ne iş yapar? Adli Bilişim mühendisi çalışma saatleri
SGK Hizmet Dökümü üzerinde harf bulunması ne ifade ediyor? Herkes dikkat etsin!
YKS 2021 başvuruları ne zaman, başvuru için ücret ne kadar? YKS (AYT, TYT, YDT) sınavlarına kaç gün kaldı?
Doğruluk mu, cesaretmi oyunu için efsane sorular listesi 2021
Akrep dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Selena Zülfikar kimdir? Ümit Erdim biyografisi
Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 31 Ocak 2021 Pazar canlı maç yayın saatleri
Netflix We Are: The Brooklyn Saints 1. sezon konusu nedir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.