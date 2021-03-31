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Altın ne kadar oldu? 31 Mart 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 31 Mart 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 31.03.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

31 Mart 2021 Çarşamba 00:02
Altın ne kadar oldu? 31 Mart 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 31 Mart 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 31 Mart 2021 Çarşamba Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

31 Mart 2021 Çarşamba günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 31 Mart 2021 Çarşamba canlı güncel altın fiyatları....

31 Mart 2021 Çarşamba İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

31 Mart 2021 Çarşamba Gram Altın Fiyatı

Gram altın alış fiyatı: 451,43 TL

Gram altın satış fiyatı: 451,53 TL

31 Mart 2021 Çarşamba Çeyrek Altın Fiyatı

Çeyrek altın alış fiyatı: 730,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 743,00 TL

31 Mart 2021 Çarşamba Tam Altın Fiyatı

Tam altın alış fiyatı:2.980,24 TL

Tam altın satış fiyatı: 3.057,36 TL

31 Mart 2021 Çarşamba Yarım Altın Fiyatı

Yarım altın alış fiyatı: 1.452,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.489,00 TL

31 Mart 2021 Çarşamba 22 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 407,01 TL

Satış: 436,76 TL

31 Mart 2021 Çarşamba 18 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 198,84 TL

Satış: 230,80 TL 

31 Mart 2021 Çarşamba 14 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 246,86 TL

Satış: 297,33 TL

31 Mart 2021 Çarşamba Cumhuriyet Altın Fiyatı

Alış: 2.901,00

Satış: 2.966,00 TL

31 Mart 2021 Çarşamba ONS Altın Fiyatı

Alış: 1.682,90 Dolar

Satış: 1.683,15 Dolar

31 Mart 2021 Çarşamba Gramse Altın Fiyatı

Gramse Altın anlık olarak 7,542 TL’den alıcı bulurken 7.695 TL’den satışa sunuluyor.



Son Güncelleme: 31.03.2021 00:02
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çeyrekAltın
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