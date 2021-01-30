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Altın ne kadar oldu? 30 Ocak 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 30 Ocak 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Okurlarımız tarafından merak edilen ve kısa süre içerisinde ilgi odağı haline gelen Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberine dair yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 30 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizin içeriğinde basına yansıyan yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 00:04
Altın ne kadar oldu? 30 Ocak 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 30 Ocak 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

30 Ocak 2021 Cumartesi​ altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,836 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde  1.845,34 dolar/ons ‘ a kadar çıkarak seanstaki en yüksek seviyeyi gördü. Seansı  1.839,88 dolar/ons ile  tamamladı.  30 Ocak 2021 Cumartesi güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

30 Ocak 2021 Cumartesi serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 714,75 lira, Cumhuriyet altını 2.940,64 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise yüzde  441 liradan işlem gördü.

30 Ocak 2021 Cumartesi günü güncel altın fiyatları

30 Ocak 2021 Cumartesi​ GRAM ALTIN NE KADAR?

                                                                  

Ons

Alış: 1.842,54 dolar

Satış: 1.842,94 dolar

Gram

Alış: 436,26 lira

Satış: 436,35 lira

Çeyrek

Alış: 710,00 lira

Satış: 723,00 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.833,00 lira

Satış: 2.877,00 lira

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 400,60

SATIŞ: 403,30

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.917,00

SATIŞ: 2.955,00

 

2021 YILI ALTININ YILI

Ons altında bahsedilen 1885 dolar seviyesi dip olarak güçlü destek görevi görmüştür. 1800 doların altında sayılacak kadar az gün geçirmiş ons altın yine bu seviyenin üstüne çıkmıştır. Euro/ dolar paritesi uzun bir zamandan sonra 1.20 ‘ yi geçmiştir.  10 Aralık’ ta Avrupa Merkez Bankası toplantısı yapılacaktır.

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 30.01.2021 00:04
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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