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Altın ne kadar oldu? 30 Nisan 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 30 Nisan 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 30-04-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 00:03
Altın ne kadar oldu? 30 Nisan 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 30 Nisan 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 30 Nisan Cuma gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

30  Nisan Cuma günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 30 Nisan 2021 Cuma canlı güncel altın fiyatları....

 

GRAM ALTIN FİYATI

468,386 TL

468,463 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.776,38 TL

1.776,66 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

749 TL

766 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.494 TL

1.532 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.999 TL

3.055 TL

14 AYAR ALTIN GRAMI FİYATI

256,59 TL

308,15 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

421,16 TL

452,11 TL

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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