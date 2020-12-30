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Altın ne kadar oldu? 30 Aralık 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 30 Aralık 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberine ilişkin yeni gelişmeler, 30.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 00:02
Altın ne kadar oldu? 30 Aralık 2020 Çarşamba Güncel altın fiyatları 30 Aralık 2020 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

29 Aralık altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,886 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde 1,864 dolar/ons ‘ a kadar gerileyerek seanstaki en düşük seviyeyi gördü. Seansı 1.877,9 dolar/ons ile tamamlayan altın, günü %0.5 kayıpla tamamladı.  Güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

 

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

 

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

28 Aralık serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 743,00 lira, Cumhuriyet altını 3.043,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,68 yükselişle 458,80 liradan işlem gördü.

 

29 Aralık Cumartesi günü güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 444,70 TL

Gram altın satış: 444,81 TL

 

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 721,20 TL

Çeyrek altın satış: 730,60 TL

 

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 2.879,00 TL

Cumhuriyet altını satış: 3.902,00 TL

 

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.442,50 TL

Yarım altın satış: 1.456,90 TL

 

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış: 408,00 TL

22 ayar bilezik satış: 411,41 TL

 

ALTIN/ONS ($) FİYATI

ALIŞ: 1.877,16

SATIŞ: 1.877,59

 

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 2.912,80

SATIŞ: 2.934,10

 

2021 YILI ALTININ YILI

Ons altında bahsedilen 1885 dolar seviyesi dip olarak güçlü destek görevi görmüştür. 1800 doların altında sayılacak kadar az gün geçirmiş ons altın yine bu seviyenin üstüne çıkmıştır. Euro/ dolar paritesi uzun bir zamandan sonra 1.20 ‘ yi geçmiştir.  10 Aralık’ ta Avrupa Merkez Bankası toplantısı yapılacaktır.

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 30.12.2020 00:02
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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