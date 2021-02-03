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Altın ne kadar oldu? 3 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 3 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 03-02-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 00:03
Altın ne kadar oldu? 3 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 3 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

3 Şubat 2021 Çarşamba​ altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,836 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde  1.845,34 dolar/ons ‘ a kadar çıkarak seanstaki en yüksek seviyeyi gördü. Seansı  1.839,88 dolar/ons ile  tamamladı.  3 Şubat 2021 Çarşamba güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

3 Şubat 2021 Çarşamba serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 705,00 lira, Cumhuriyet altını 2.810,00 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise yüzde  399 liradan işlem gördü.

3 Şubat 2021 Çarşamba günü güncel altın fiyatları

3 Şubat 2021 Çarşamba​ GRAM ALTIN NE KADAR?

                                                                 

Altın Fiyatları   Alış Satış    
Ons   1.833,99 $ 1.834,37 $    
Gram Altın   419,60 423,70    
Çeyrek Altın   680,00 695,00    
Yarım Altın   1.360,00 1.390,00    
Tam Altın   2.722,09 2.752,25    
Cumhuriyet Altını   2.800,00 2.831,00    
Ata Altın   2.802,00 2.833,00    
14 Ayar Altın   247,49 250,98    
18 Ayar Altın   318,20 321,74    
22 Ayar Bilezik   389,04 393,00    
İkibuçuk Altın   6.842,72 6.957,43    
Beşli Altın   13.856,51 14.137,63    
Gremse Altın   6.842,72 7.004,55    

2021 YILI ALTININ YILI

Ons altında bahsedilen 1885 dolar seviyesi dip olarak güçlü destek görevi görmüştür. 1800 doların altında sayılacak kadar az gün geçirmiş ons altın yine bu seviyenin üstüne çıkmıştır. Euro/ dolar paritesi uzun bir zamandan sonra 1.20 ‘ yi geçmiştir.  10 Aralık’ ta Avrupa Merkez Bankası toplantısı yapılacaktır.

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 03.02.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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