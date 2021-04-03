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Altın ne kadar oldu? 3 Nisan 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 3 Nisan 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi Altın ne kadar oldu? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 3 Nisan 2021 Cumartesi tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

03 Nisan 2021 Cumartesi 00:03
Altın ne kadar oldu? 3 Nisan 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 3 Nisan 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 3 Nisan 2021 Cumartesi Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

3 Nisan 2021 Cumartesi günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Nisan 2021 Cumartesi canlı güncel altın fiyatları....

3 Nisan 2021 Cumartesi İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

3 Nisan 2021 Cumartesi Gram Altın Fiyatı

Gram altın alış fiyatı: 449,13 TL

Gram altın satış fiyatı: 451,05 Tl

3 Nisan 2021 Cumartesi Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 721,53

Satış: 737,45

3 Nisan 2021 Cumartesi Tam Altın Fiyatı

Alış: 2.887,21

Satış: 2.941,99

3 Nisan 2021 Cumartesi Yarım Altın Fiyatı

Alış: 1.439,09

Satış: 1.475,51

3 Nisan 2021 Cumartesi 22 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 407,01 TL

Satış: 436,76 TL

3 Nisan 2021 Cumartesi 18 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 198,84 TL

Satış: 230,80 TL 

3 Nisan 2021 Cumartesi 14 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 327,34

Satış: 327,87

3 Nisan 2021 Cumartesi Cumhuriyet Altın Fiyatı

Alış: 3.025,00

Satış: 3.071,00

3 Nisan 2021 Cumartesi ONS Altın Fiyatı

Alış:1.710,89 $

Satış: 1.711,24 $

3 Nisan 2021 Cumartesi Gramse Altın Fiyatı

Gramse Altın anlık olarak 7,542 TL’den alıcı bulurken 7.695 TL’den satışa sunuluyor.



Son Güncelleme: 03.04.2021 00:03
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çeyrekAltın
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