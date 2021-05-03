Altın ne kadar oldu? 3 Mayıs 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 3 Mayıs 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 2 Mayıs Pazar gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

2 Mayıs Pazar günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Mayıs 2021 Pazartesi 30 Nisan Cuma canlı güncel altın fiyatları....

GRAM ALTIN FİYATI

471,01 TL

471,10 TL

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.768,61 TL

1.769,41 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

755,00 TL

779,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI

1.500 TL

1.558 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.000 TL

3.104 TL

14 AYAR ALTIN GRAMI FİYATI

256,70 TL

308,76 TL

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

425,30 TL

427,49 TL