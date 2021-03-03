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Altın ne kadar oldu? 3 Mart 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 3 Mart 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 03.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

03 Mart 2021 Çarşamba 00:03
Altın ne kadar oldu? 3 Mart 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 3 Mart 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

2 Mart  Salı​ altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,836 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde  1.845,34 dolar/ons ‘ a kadar çıkarak seanstaki en yüksek seviyeyi gördü. Seansı  1.839,88 dolar/ons ile  tamamladı.  3 Mart 2021 Çarşamba güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

29 Şubat serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 642,90 lira, Cumhuriyet altını 2.643,00 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise 366,86 liradan işlem gördü.

2 Mart günü güncel altın fiyatları

Ons

Alış: 1.754,31 dolar

Satış: 1.754,50 dolar

Gram

Alış: 413,10 lira

Satış: 1.754,50 dolar

Gram

Alış: 413,10 lira

Satış: 413,30 lira

Çeyrek

Alış: 672,57 lira

Satış: 677,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 2.733,00 lira

Satış: 2.765,00 lira

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

Alış: 412,00

Satış: 412,08

 

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 2.731,21

Satış: 2.800,32

 

                                                   

2021 YILI ALTININ YILI

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 03.03.2021 00:03
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çeyrekAltın
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