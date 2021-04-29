Altın ne kadar oldu? 29 Nisan 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 29 Nisan 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 28 Nisan Çarşamba gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

28 Nisan Çarşamba günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Nisan 2021 Perşembe canlı güncel altın fiyatları....

GRAM ALTIN FİYATI

464,386

464,463

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.766,38

1.766,66

ÇEYREK ALTIN FİYATI

746

762

YARIM ALTIN FİYATI

1.482

1.525

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

2.964

3.038

14 AYAR ALTIN GRAMI FİYATI

253,59

305,15

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

420,16

424,11