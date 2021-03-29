Altın ne kadar oldu? 29 Mart 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 29 Mart 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 29 Mart 2021 Pazartesi Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

29 Mart 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Mart 2021 Pazartesi canlı güncel altın fiyatları....

29 Mart 2021 Pazartesi İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

29 Mart 2021 Pazartesi Gram Altın Fiyatı

Alış: 451,25

Satış: 451,50

29 Mart 2021 Pazartesi Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 727 TL

Satış: 745 TL

29 Mart 2021 Pazartesi Tam Altın Fiyatı

Alış: 2.893,00

Satış: 2.924,00

29 Mart 2021 Pazartesi Yarım Altın Fiyatı

Alış: 1.450,00

Satış: 1.489,00

29 Mart 2021 Pazartesi 22 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 404,92

Satış: 434,58

29 Mart 2021 Pazartesi 18 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 198,84 TL

Satış: 230,80 TL

29 Mart 2021 Pazartesi 14 Ayar Altın Fiyatı

Alış:245,56 TL

Satış:295,83 TL

29 Mart 2021 Pazartesi Cumhuriyet Altın Fiyatı

Alış:2.983 TL

Satış:3.011 TL

29 Mart 2021 Pazartesi ONS Altın Fiyatı

Alış:1.731,19 Dolar

Satış:1.732,49 Dolar

29 Mart 2021 Pazartesi Gramse Altın Fiyatı

Gramse Altın anlık olarak 7,542 TL’den alıcı bulurken 7.695 TL’den satışa sunuluyor.