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Altın ne kadar oldu? 28 Şubat 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 28 Şubat 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberinin gündeme geldiği günden bu yana merak edilen birçok yeni ayrıntı basına aktarıldı. 28 Şubat 2021 Pazar tarihli haberimizi okuyarak, Altın ne kadar oldu? konusunda merak ettiklerinizi hemen öğrenebilirsiniz.

28 Şubat 2021 Pazar 00:14
Altın ne kadar oldu? 28 Şubat 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 28 Şubat 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

27 Şubat  Cumartesi​ altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,836 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde  1.845,34 dolar/ons ‘ a kadar çıkarak seanstaki en yüksek seviyeyi gördü. Seansı  1.839,88 dolar/ons ile  tamamladı.  28 Şubat 2021 Pazar güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

27 Şubat serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 642,90 lira, Cumhuriyet altını 2.643,00 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise 366,86 liradan işlem gördü.

27 Şubat günü güncel altın fiyatları

ATA ALTIN

Alış: 2.799,00

Satış: 2.865,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.794,00

Satış: 2.836.00

GRAM ALTIN

Alış: 412,00

Satış: 418,30

YARIM ALTIN

Alış: 1.355,00

Satış: 1.403,00

ÇEYREK ALTIN

Alış: 678,00

Satış: 702,00

TAM ALTIN

Alış: 2.693,57

Satış: 2.746,95

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 376,16

Satış: 404,71

                                                   

2021 YILI ALTININ YILI

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 28.02.2021 00:14
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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