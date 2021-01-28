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Altın ne kadar oldu? 28 Ocak 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 28 Ocak 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Perşembe günü basında geniş bir yer bulan Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Ocak 28 Perşembe tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

28 Ocak 2021 Perşembe 00:02
Altın ne kadar oldu? 28 Ocak 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 28 Ocak 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

28 Ocak 2021 Perşembe​ altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,836 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde  1.845,34 dolar/ons ‘ a kadar çıkarak seanstaki en yüksek seviyeyi gördü. Seansı  1.839,88 dolar/ons ile  tamamladı.  28 Ocak 2021 Perşembe güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

28 Ocak 2021 Perşembe serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 714,75 lira, Cumhuriyet altını 2.940,64 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise yüzde  441 liradan işlem gördü.

28 Ocak 2021 Perşembe günü güncel altın fiyatları

28 Ocak 2021 Perşembe​ GRAM ALTIN NE KADAR?

                                                                                                  ALIŞ                                      SATIŞ        

Ons   1.857,44 $ 1.857,80 $    
Gram Altın   441,05 441,14    
Çeyrek Altın   718,00 728,00    
Yarım Altın   1.436,00 1.455,00    
Tam Altın   2.824,45 2.880,33    
Cumhuriyet Altını   2.929,00 2.973,00    
Ata Altın   2.940,00 2.973,00    
14 Ayar Altın   241,60 291,23    
18 Ayar Altın   322,05 322,38    
22 Ayar Bilezik   398,31 472,72    
İkibuçuk Altın   7.058,72 7.171,86    
Beşli Altın   14.289,05 14.568,41    
Gremse Altın   7.056,32 7.217,99    

2021 YILI ALTININ YILI

Ons altında bahsedilen 1885 dolar seviyesi dip olarak güçlü destek görevi görmüştür. 1800 doların altında sayılacak kadar az gün geçirmiş ons altın yine bu seviyenin üstüne çıkmıştır. Euro/ dolar paritesi uzun bir zamandan sonra 1.20 ‘ yi geçmiştir.  10 Aralık’ ta Avrupa Merkez Bankası toplantısı yapılacaktır.

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 28.01.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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