Altın ne kadar oldu? 28 Nisan 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 28 Nisan 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.
Altın fiyatları ne kadar? 26 Nisan Pazartesi gram, tam, çeyrek altın ne kadar?
26 Nisan Pazartesi günü güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Nisan 2021 Çarşamba canlı güncel altın fiyatları....
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 474,69
Satış:477,19
SPORT ALTIN TL/GR FİYATI
alış:478,24
Satış:478,34
ALTIN/ONS ($) FİYATI
Alış:1.779,28
Satış:1.779,55
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 764,67
Satış: 781,51
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 3.060,76
YARIM ALTIN FİYATI
Alış:1.531,11
Satış: 1.564,45
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış:3.093,47
Satış:3.173,95
ATA ALTIN FİYATI
Alış:3.137,05
Satış: 3.218,10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 277,12
Satış: 280,85
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 436,32
Satış: 441,61