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Altın ne kadar oldu? 28 Nisan 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 28 Nisan 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Yazarlarımız tarafından çeşitli ayrıntılarıyla kaleme alınan Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberi, gündemde yer almaya devam ediyor. Siz de yeni gelişmeler hakkında merak ettiklerinizi öğrenmek için 28.04.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 00:02
Altın ne kadar oldu? 28 Nisan 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 28 Nisan 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 26 Nisan Pazartesi gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

26 Nisan Pazartesi günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Nisan 2021 Çarşamba canlı güncel altın fiyatları....

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 474,69

Satış:477,19

SPORT ALTIN TL/GR FİYATI

alış:478,24

Satış:478,34

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Alış:1.779,28

Satış:1.779,55

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 764,67

Satış: 781,51

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.060,76

Satış: 3,118,80

YARIM ALTIN FİYATI

Alış:1.531,11

Satış: 1.564,45

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış:3.093,47

Satış:3.173,95

ATA ALTIN FİYATI

Alış:3.137,05

Satış: 3.218,10

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 277,12

Satış: 280,85

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 436,32

Satış: 441,61

 




Son Güncelleme: 28.04.2021 00:02
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çeyrekAltın
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