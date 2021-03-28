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Altın ne kadar oldu? 28 Mart 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 28 Mart 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 28 Mart günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Altın ne kadar oldu? konusunda yeni bilgileri edinin.

28 Mart 2021 Pazar 00:03
Altın ne kadar oldu? 28 Mart 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 28 Mart 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 28 Mart 2021 Pazar Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

28 Mart 2021 Pazar günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Mart 2021 Pazar canlı güncel altın fiyatları....

28 Mart 2021 Pazar İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

28 Mart 2021 Pazar Gram Altın Fiyatı

Alış: 446,25

Satış: 450,32

28 Mart 2021 Pazar Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 723 TL

Satış: 738 TL

28 Mart 2021 Pazar Tam Altın Fiyatı

Alış: 2.893,00

Satış: 2.924,00

28 Mart 2021 Pazar Yarım Altın Fiyatı

Alış: 1.446,00

Satış: 1.477,00

28 Mart 2021 Pazar 22 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 413,13

Satış: 417,52

28 Mart 2021 Pazar 18 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 337,84 TL

Satış: 341,80 TL 

28 Mart 2021 Pazar 14 Ayar Altın Fiyatı

Alış:262,31 TL

Satış:265,89 TL

28 Mart 2021 Pazar Cumhuriyet Altın Fiyatı

Alış:2.983 TL

Satış:3.011 TL

28 Mart 2021 Pazar ONS Altın Fiyatı

Alış:1.731,19 Dolar

Satış:1.732,49 Dolar

28 Mart 2021 Pazar Gramse Altın Fiyatı

Gramse Altın anlık olarak 7,542 TL’den alıcı bulurken 7.695 TL’den satışa sunuluyor.



Son Güncelleme: 28.03.2021 00:03
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çeyrekAltın
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