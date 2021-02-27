İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu: 5 bin 625 gram nargile tütünü ele geçirildi!
Erzurum Pasinler'de kaçak tütün operasyonu:...
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür
Aydemir'den Fahrettin Koca'ya teşekkür

Altın ne kadar oldu? 27 Şubat 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 27 Şubat 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi Altın ne kadar oldu? ile ilgili güncel bilgileri okumak için 27 Şubat 2021 Cumartesi tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

27 Şubat 2021 Cumartesi 00:11
Altın ne kadar oldu? 27 Şubat 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 27 Şubat 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

26 Şubat  Cuma​ altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,836 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde  1.845,34 dolar/ons ‘ a kadar çıkarak seanstaki en yüksek seviyeyi gördü. Seansı  1.839,88 dolar/ons ile  tamamladı.  27 Şubat 2021 Cumartesi güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

26 Şubat serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 642,90 lira, Cumhuriyet altını 2.643,00 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise 366,86 liradan işlem gördü.

26 Şubat günü güncel altın fiyatları

ATA ALTIN

Alış: 2.791,00

Satış: 2.813,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.771,00

Satış: 2.813.00

GRAM ALTIN

Alış: 416,80

Satış: 416.89

YARIM ALTIN

Alış: 1.362,00

Satış: 1.406,80

ÇEYREK ALTIN

Alış: 681,00

Satış: 701,00

TAM ALTIN

Alış: 2.678,57

Satış: 2.728,95

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 377,02

Satış: 406,52

                                                   

2021 YILI ALTININ YILI

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 27.02.2021 00:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ekonomik reform paketi nedir? Reform paketi 2021 Mart ayında açıklanacak mı? Ekonomik reform paketinde neler var?
Ekonomik reform paketi nedir? Reform paketi 2021 Mart ayında açıklanacak mı? Ekonomik reform paketinde neler var?
Ripple davası ne oldu, ertelendi mi? Amerika XRP Ripple davasında ne karar çıktı?
Ripple davası ne oldu, ertelendi mi? Amerika XRP Ripple davasında ne karar çıktı?
Tiny house fiyatları ne kadar? Tiny house Türkiye 2021 fiyatları
Tiny house fiyatları ne kadar? Tiny house Türkiye 2021 fiyatları
Dolar ne kadar oldu? 26 Şubat dolarda son durum ve doların yükselme nedeni
Dolar ne kadar oldu? 26 Şubat dolarda son durum ve doların yükselme nedeni
Bitcoin (BTC) neden düştü? Kripto para bitcoin düşmeye devam eder mi?
Bitcoin (BTC) neden düştü? Kripto para bitcoin düşmeye devam eder mi?
Ripple davası sonucu ne oldu? Ripple davasında son durum belli oldu mu?
Ripple davası sonucu ne oldu? Ripple davasında son durum belli oldu mu?

Popüler Haberler

Kahve falında maymun görmenin anlamı nedir? Kahve falında maymun görmek nasıl yorumlanır?
Ramazan Bayramı 2021 hangi güne denk geliyor? 2021 Ramazan bayramı tarihi
İŞKUR aracılığı ile mesleğe giriş yapanların maaş ödemeleri ne kadardır? 2021
Seksenler Butik Ali kimdir? Hakan Bulut hakkında bilgiler
100.000 tl ye alınabilecek arabalar 2021
Evlenme yeterlilik belgesi ne kadar sürede alınır? 2021
Türk telekom 10 gb ücretsiz internet 2021
Kadınlar için uzun düz saç modelleri 2021
Torun bakım maaşı başvuru yöntemleri nelerdir? 2021 torun bakım parası şartları
Esnaf işsizlik maaşı alır mı? 2021 esnaf işsizlik maaşı şartları
Emeklilere müjdeli haber! Ek 637 TL gelir!
Evalırken dikkat edilmesi gereken 7 önemli nokta
Çukur'a deli Halil diziye geri döndü! Sermet Yeşil Çukur'da!
Koronavirüs nakit para kullanmak ve ekmekten bulaşır mı?
Benim Adım Bir Melek dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti nerede?
30.000 tl ye alinabilecek arabalar ve modelleri 2021
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova hayatı ve özgeçmişi
Göz kapağı estetiği yapan hastaneler ve ücretleri 2021
İşyeri kredisi faiz oranları 2021 Şubat başvuru şartları nelerdir? Yeni iş yeri açma kredi ve hibeleri
Kahve falında çakmak görmenin anlamı nedir? Kahve falında çakmak görmek nasıl yorumlanır?
Kahve falında beyaz at görmenin anlamı nedir? Kahve falında beyaz at görmek nasıl yorumlanır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.