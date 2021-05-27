İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Altın ne kadar oldu? 27 Mayıs 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 27 Mayıs 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 27 Mayıs 2021 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

27 Mayıs 2021 Perşembe 00:02
Altın ne kadar oldu? 27 Mayıs 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 27 Mayıs 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

Altın her dönem yatırımcılar için güvenli liman olarak öne çıkıyor ve birçok kişi altın alarak yatırımlarını gerçekleştiriyor. Altın yatırımı yapan vatandaşlar günlük olarak değişen altın fiyatları gündemin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi bugün altın ne kadar ve güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir.

Altına yatırım yapan birçok kişi daha çok çeyrek ve gram altın alıyor. Bu nedenle altın borsasında en çok hareket bu altın türünde gerçekleşiyor.

Altın fiyatları ne kadar? 27 Mayıs 2021 gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

27 Mayıs 2021 Perşembe günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Mayıs 2021 Perşembe canlı güncel altın fiyatları.

27 Mayıs 2021 GRAM ALTIN FİYATI

506,00

510,00

27 Mayıs 2021 ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.883,36

1.883,57

27 Mayıs 2021 ÇEYREK ALTIN FİYATI

816,00

834,00

27 Mayıs 2021 YARIM ALTIN FİYATI

1.627,27

1.668,33

27 Mayıs 2021 CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.264,74

3.326,46

27 Mayıs 2021 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

278,88

334,50

27 Mayıs 2021 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

458,77

490,51


Son Güncelleme: 27.05.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bitcoin'de ayı sezonu başladı mı? Kripto borsayı ilerleyen günlerde neler bekliyor?
Bitcoin'de ayı sezonu başladı mı? Kripto borsayı ilerleyen günlerde neler bekliyor?
2021 yılı Dünyanın en zengin insanı kim, serveti ne kadar?
2021 yılı Dünyanın en zengin insanı kim, serveti ne kadar?
Trafik cezalarına yapılandırma ne zaman çıkacak?
Trafik cezalarına yapılandırma ne zaman çıkacak?
2021 Canlı kurbanlık kg fiyatları ne kadar?
2021 Canlı kurbanlık kg fiyatları ne kadar?
Kurbanlık fiyatları 2021 : Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?
Kurbanlık fiyatları 2021 : Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları ne kadar?
Merkez Bankası yeni başkan yardımcısı Semih Tümen kimdir?
Merkez Bankası yeni başkan yardımcısı Semih Tümen kimdir?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 27 Mayıs 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 27 Mayıs 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 27 Mayıs 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 27 Mayıs 2021 Perşembe indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 27 Mayıs 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
27 Mayıs 2021 Perşembe evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Mayıs 2021 evde bakım maaşı yatan iller sorgula
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 27 Mayıs 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Bankaların güncel kredi faiz oranları 27 Mayıs 2021 Perşembe
Kanal D canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Garanti BBVA 10.000 TL Mayıs 2021 yaz tatili kredi başvurusu detayları nelerdir?
Tozkoparan İskender 24. bölüm TRT 1 canlı izle – 23 Mayıs 2021 Pazar tek parça Tozkoparan İskender yeni son bölüm izle
BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop ürün yorumları ve incelemeleri
İŞKUR Sosyal Çalışma Projesi aylık ücretleri 2021
Esnaf için en iyi ticari hesap ve hizmetler sunan banka hangisidir? Mayıs 2021
Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle! Kırmızı Oda 39. Bölüm fragmanı izle
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. Bölüm fragmanı izle
Kağıt Ev 7. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - Star TV
Arka Sokaklar 591. bölüm fragman izle - Arka Sokaklar 28 Mayıs 2021 Cuma yeni bölüm fragmanı
Kuruluş Osman 61.bölüm fragmanı ve 2 Haziran 2021 Çarşamba özeti ATV
TV8 canlı yayın akışı 27 Mayıs 2021 Perşembe TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.