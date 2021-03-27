Altın ne kadar oldu? 27 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 27 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 27 Mart 2021 Cumartesi Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

27 Mart 2021 Cumartesi günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Mart 2021 Cumartesi canlı güncel altın fiyatları....

27 Mart 2021 Cumartesi İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

27 Mart 2021 Cumartesi Gram Altın Fiyatı

Alış: 446,25

Satış: 450,32

27 Mart 2021 Cumartesi Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 724 TL

Satış: 739 TL

27 Mart 2021 Cumartesi Tam Altın Fiyatı

Alış: 2.894,00

Satış: 2.926,00

27 Mart 2021 Cumartesi Yarım Altın Fiyatı

Alış: 1.447,00

Satış: 1.477,00

27 Mart 2021 Cumartesi 22 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 413,13

Satış: 417,52

27 Mart 2021 Cumartesi 18 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 337,84 TL

Satış: 341,80 TL

27 Mart 2021 Cumartesi 14 Ayar Altın Fiyatı

Alış:262,31 TL

Satış:265,89 TL

27 Mart 2021 Cumartesi Cumhuriyet Altın Fiyatı

Alış:2.983 TL

Satış:3.011 TL

27 Mart 2021 Cumartesi ONS Altın Fiyatı

Alış:1.731,19 Dolar

Satış:1.732,49 Dolar

27 Mart 2021 Cumartesi Gramse Altın Fiyatı

Gramse Altın anlık olarak 7,542 TL’den alıcı bulurken 7.695 TL’den satışa sunuluyor.