İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
AK Parti MKYK listesi belli oldu
Son Dakika
AK Parti MKYK listesi belli...
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak? İlk sırada kimler var?
Son Dakika
BioNTech aşısı hangi gruba yapılacak?...
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse savaş açan Nar kabuğunun faydaları
Son Dakika
Nar kabuğunun günümüz mucizesi! Koronavirüse...
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş karar! Tüm dağıtım sistemi değişiyor..
Son Dakika
Akaryakıt satışları ile ilgili flaş...

Altın ne kadar oldu? 27 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 27 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 27 Mart 2021 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

27 Mart 2021 Cumartesi 00:02
Altın ne kadar oldu? 27 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 27 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 27 Mart 2021 Cumartesi Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

27 Mart 2021 Cumartesi günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Mart 2021 Cumartesi canlı güncel altın fiyatları....

27 Mart 2021 Cumartesi İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

27 Mart 2021 Cumartesi Gram Altın Fiyatı

Alış: 446,25

Satış: 450,32

27 Mart 2021 Cumartesi Çeyrek Altın Fiyatı

Alış: 724 TL

Satış: 739 TL

27 Mart 2021 Cumartesi Tam Altın Fiyatı

Alış: 2.894,00

Satış: 2.926,00

27 Mart 2021 Cumartesi Yarım Altın Fiyatı

Alış: 1.447,00

Satış: 1.477,00

27 Mart 2021 Cumartesi 22 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 413,13

Satış: 417,52

27 Mart 2021 Cumartesi 18 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 337,84 TL

Satış: 341,80 TL 

27 Mart 2021 Cumartesi 14 Ayar Altın Fiyatı

Alış:262,31 TL

Satış:265,89 TL

27 Mart 2021 Cumartesi Cumhuriyet Altın Fiyatı

Alış:2.983 TL

Satış:3.011 TL

27 Mart 2021 Cumartesi ONS Altın Fiyatı

Alış:1.731,19 Dolar

Satış:1.732,49 Dolar

27 Mart 2021 Cumartesi Gramse Altın Fiyatı

Gramse Altın anlık olarak 7,542 TL’den alıcı bulurken 7.695 TL’den satışa sunuluyor.



Son Güncelleme: 27.03.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziraat bankası yeni genel müdürü kim oldu? Alpaslan Çakar kimdir? Alpaslan Çakar biyografisi
Ziraat bankası yeni genel müdürü kim oldu? Alpaslan Çakar kimdir? Alpaslan Çakar biyografisi
Fındık fiyatları 26 Mart Cuma 2021! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
Fındık fiyatları 26 Mart Cuma 2021! Fiskobirlik, Çarşamba, Ordu, Giresun, Ünye fındık borsalarında fındık kaç lira?
Kripto paralarda son durum ne? 26 Mart 2021 Cuma BTC ve güncel kripto fiyatları
Kripto paralarda son durum ne? 26 Mart 2021 Cuma BTC ve güncel kripto fiyatları
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 26 Mart 2021 Cuma 1 BTC kaç tl oldu?
Bitcoin ne kadar oldu? 1 Bitcoin kaç dolar/TL? 26 Mart 2021 Cuma 1 BTC kaç tl oldu?
Hüseyin Aydın istifa etti mi? Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın istifa mı edecek?
Hüseyin Aydın istifa etti mi? Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın istifa mı edecek?
Caizcoin nereden, nasıl alınır?
Caizcoin nereden, nasıl alınır?

Popüler Haberler

Rapor parası ne zamana kadar geçerli olur? 2021 Rapor parası neden görünmüyor
Altın ne kadar oldu? 27 Mart 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 27 Mart 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 27 Mart 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 27 Mart 2021 Cumartesi ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 27 Mart 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
27 Mart 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yattı mı, hesabıma ne zaman para aktarılacak? Mart 2021 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 27 Mart 2021 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA Tv ders tekrarı saat kaçta? 27 Mart 2021 Cumartesi
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 27 Mart 2021 Cumartesi
27 Mart 2021 Cumartesi Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Rüyada ev taşıma görmek ne anlama gelir? Rüyada ev taşıma görmenin anlamı
Survivor 2021 50. bölüm fragmanı 18 Mart 2021 Perşembe
2021 Kadınlar ve Erkekler için erken emeklilik için yöntemler
Gönül Dağı dizisi Ağıtçı Hüseyin karakterini kim canlandırıyor? Erdal Cindoruk biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Otomobil satışı taksit sayısı kaç oldu? Fiyatı düşük olana daha çok taksit imkanı
Şekerbank tarım kredisi ile damızlık, süt sığırcılığı, büyükbaş hayvan kredisi kampanyaları 2021
2021 Yetim maaşı ne kadardır? Yetim maaşı hangi durumlarda kesilir?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TV8 canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 27 Mart 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.