İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Altın ne kadar oldu? 26 Haziran 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 26 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Sıcak gelişmeler arasında dikkat çekici bir yere sahip olan Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberinin yeni ayrıntılarını dikkatle takip ediyoruz. Hemen 26.06.2021 tarihli haberimizi okuyarak, habere dair güncel detayları okuyabilirsiniz.

26 Haziran 2021 Cumartesi 00:02
Altın ne kadar oldu? 26 Haziran 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 26 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

Altın her dönem yatırımcılar için güvenli liman olarak öne çıkıyor ve birçok kişi altın alarak yatırımlarını gerçekleştiriyor. Altın yatırımı yapan vatandaşlar günlük olarak değişen altın fiyatları gündemin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi bugün altın ne kadar ve güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir.

Altına yatırım yapan birçok kişi daha çok çeyrek ve gram altın alıyor. Bu nedenle altın borsasında en çok hareket bu altın türünde gerçekleşiyor.

Altın fiyatları ne kadar? 26 Haziran 2021 gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

26 Haziran 2021 Cumartesi günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi canlı güncel altın fiyatları.

26 Haziran 2021 GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 497,53

Satış: 497,61

26 Haziran 2021 ALTIN/ONS TL FİYATI

Alış: 15.489,00

Satış: 15.495,53

26 Haziran 2021 ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 806,00

Satış: 818,00

26 Haziran 2021 YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.613,00

Satış: 1.637,00

26 Haziran 2021 CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.220,00

Satış: 3.261,00

26 Haziran 2021 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 272,96

Satış: 327,64

26 Haziran 2021 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 451,83

Satış: 453,98


Son Güncelleme: 26.06.2021 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Doğum yapan annelere yapılan yardım ödemeleri 2021
Doğum yapan annelere yapılan yardım ödemeleri 2021
Halkbank 0 faizli 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'ye kadar kredi kampanyası
Halkbank 0 faizli 6 ay geri ödemesiz 100 bin TL'ye kadar kredi kampanyası
Borç yapılandırması ile tüm borç faizleri siliniyor!
Borç yapılandırması ile tüm borç faizleri siliniyor!
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı tahmini
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı tahmini
Ziraat Bankası’ndan 2 yıl geri ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi
Ziraat Bankası’ndan 2 yıl geri ödemesiz 84 ay vadeli 150 bin TL kredi
SSK ve Bağ-Kur zam yaptı mı? SKK ve Bağ-Kur’lu ne kadar zam alacak?
SSK ve Bağ-Kur zam yaptı mı? SKK ve Bağ-Kur’lu ne kadar zam alacak?

Popüler Haberler

Altın ne kadar oldu? 26 Haziran 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 26 Haziran 2021 – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 26 Haziran 2021 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Güncel gümüş fiyatları 26 Haziran 2021 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? 26 Haziran 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama
Nöbetçi Noter 27 Haziran 2021 Pazar açık noterler listesi - 27 Haziran 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
ATV'de 26 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışında neler yer alıyor?
Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? 26 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı
26 Haziran 2021 Cumartesi TV 8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
26 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?
Show TV 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı ve TV rehberi
Son Yaz dizisi Arda kimdir? Sarp İkiler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Bağ-Kur'dan emekli olacaklar için müjde
Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Kanal D Sadakatsiz dizisi konusu ve çekim yeri
İkindi namazı nasıl kılınır?
Oyuncu Bayram Barış Kesen kimdir? Bayram Barış Kesen nereli, kaç yaşında? Bayram Barış Kesen hangi projelerde yer aldı?
25 Haziran 2021 Cuma TRT Spor yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Fox TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 26 Haziran 2021 Cumartesi Fox TV dizi, film ve programları
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 26 Haziran 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Bugün TV 8 ekranlarında hangi diziler var? 25 Haziran 2021 Cuma TV 8 yayın akışı
25 Haziran 2021 Cuma Show TV yayın akışında neler var?
26 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor yayın akışında ne var?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.