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Altın ne kadar oldu? 25 Aralık 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 25 Aralık 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberine ilişkin olarak gündemde yer almaya başlayan yeni gelişmeler 25.12.2020 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de haberimizi okuyarak tüm yeni ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

25 Aralık 2020 Cuma 00:02
Altın ne kadar oldu? 25 Aralık 2020 Cuma Güncel altın fiyatları 25 Aralık 2020 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar? 24 Aralık Perşembe

 altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,786 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde 1,764 dolar/ons ‘ a kadar gerileyerek seanstaki en düşük seviyeyi gördü. Seansı 1.838,9 dolar/ons ile tamamlayan altın, günü %0.5 kayıpla tamamladı.  Güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

 

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

 

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satışı 461, 56 TL oldu. 3.20 TL’ den alınan Cumhuriyet Ata Lira 3.41 TL’ den, 422 TL’ den alınan 22 ayar bilezik (Gr) 427 liradan satıldı.

 

24 Aralık Perşembe günü güncel altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 461,03 TL

Gram altın satış: 461,40 TL

 

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 748,90 TL

Çeyrek altın satış: 755,30 TL

 

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 2.989,60 TL

Cumhuriyet altını satış: 3.009,90 TL

 

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 1.497,10 TL

Yarım altın satış: 1.509,60 TL

 

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar bilezik alış: 417,00 TL

22 ayar bilezik satış: 419,00 TL

 

ALTIN/ONS ($) FİYATI

ALIŞ: 1.872, 1100

SATIŞ: 1.872,5700

 

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ: 3.028,48

SATIŞ: 3.104,97

 

2021 YILI ALTININ YILI

Ons altında bahsedilen 1885 dolar seviyesi dip olarak güçlü destek görevi görmüştür. 1800 doların altında sayılacak kadar az gün geçirmiş ons altın yine bu seviyenin üstüne çıkmıştır. Euro/ dolar paritesi uzun bir zamandan sonra 1.20 ‘ yi geçmiştir.  10 Aralık’ ta Avrupa Merkez Bankası toplantısı yapılacaktır.

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 25.12.2020 00:02
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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