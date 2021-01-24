Altın ne kadar oldu? 24 Ocak 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 24 Ocak 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

24 Ocak 2021 Pazar​ altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,836 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde 1.845,34 dolar/ons ‘ a kadar çıkarak seanstaki en yüksek seviyeyi gördü. Seansı 1.839,88 dolar/ons ile tamamladı. 24 Ocak 2021 Pazar güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

24 Ocak 2021 Pazar günü güncel altın fiyatları

24 Ocak 2021 Pazar​ GRAM ALTIN NE KADAR?

2021 YILI ALTININ YILI

24 Ocak 2021 Pazar serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 714,75 lira, Cumhuriyet altını 2.940,64 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise yüzde 441 liradan işlem gördü.ALIŞ SATIŞ

Ons altında bahsedilen 1885 dolar seviyesi dip olarak güçlü destek görevi görmüştür. 1800 doların altında sayılacak kadar az gün geçirmiş ons altın yine bu seviyenin üstüne çıkmıştır. Euro/ dolar paritesi uzun bir zamandan sonra 1.20 ‘ yi geçmiştir. 10 Aralık’ ta Avrupa Merkez Bankası toplantısı yapılacaktır.

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.