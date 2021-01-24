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Altın ne kadar oldu? 24 Ocak 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 24 Ocak 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Okurlarımızın bir süredir merceği altında olan Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberi ile ilgili yeni gelişmeler de basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 24.01.2021 tarihli haberimize göz atarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

24 Ocak 2021 Pazar 00:03
Altın ne kadar oldu? 24 Ocak 2021 Pazar Güncel altın fiyatları 24 Ocak 2021 Pazar – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın fiyatları ne kadar? Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

24 Ocak 2021 Pazar​ altın fiyatları

Altın, bu haftaya düşüşte başlamasının dışında dip yaptığı günleri geride bıraktı. Dün,1,836 dolar/ons seviyesinde güne başlayarak, ilk saatlerde  1.845,34 dolar/ons ‘ a kadar çıkarak seanstaki en yüksek seviyeyi gördü. Seansı  1.839,88 dolar/ons ile  tamamladı.  24 Ocak 2021 Pazar güncel altın fiyatları sürekli merak edilerek takip edilmektedir.

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

ALTIN FİYATLARI DÜN NASILDI?

24 Ocak 2021 Pazar serbest piyasada kapanışta çeyrek altın 714,75 lira, Cumhuriyet altını 2.940,64 liradan satılırken, 22 ayar bilezik altının gram fiyatı ise yüzde  441 liradan işlem gördü.

24 Ocak 2021 Pazar günü güncel altın fiyatları

24 Ocak 2021 Pazar​ GRAM ALTIN NE KADAR?

                                                                                                  ALIŞ                                      SATIŞ        
Ons   1.854,05 $ 1.854,56 $    
Gram Altın   441,73 441,83    
Çeyrek Altın   720,00 732,00    
Yarım Altın   1.439,00 1.461,00    
Tam Altın   2.812,56 2.869,66    
Cumhuriyet Altını   2.915,00 2.959,00    
Ata Altın   2.947,00 2.987,00    
14 Ayar Altın   242,22 291,95    
18 Ayar Altın   320,81 321,30    
22 Ayar Bilezik   399,52 428,97    
İkibuçuk Altın   7.031,41 7.147,74    
Beşli Altın   14.238,60 14.524,36    
Gremse Altın   7.031,41 7.196,16    

2021 YILI ALTININ YILI

Ons altında bahsedilen 1885 dolar seviyesi dip olarak güçlü destek görevi görmüştür. 1800 doların altında sayılacak kadar az gün geçirmiş ons altın yine bu seviyenin üstüne çıkmıştır. Euro/ dolar paritesi uzun bir zamandan sonra 1.20 ‘ yi geçmiştir.  10 Aralık’ ta Avrupa Merkez Bankası toplantısı yapılacaktır.

Bu toplantı sonrasında paritede aşağı, sarı madende ise yukarı yönlü gelişmeler olacaktır. 2021 altının yılı olacaktır.



Son Güncelleme: 24.01.2021 00:03
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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