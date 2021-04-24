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Altın ne kadar oldu? 24 Nisan 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 24 Nisan 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Yazar kadromuzun en ince detaylarıyla okurlarımıza sunmak istediği Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberimize ilişkin tüm yeni ayrıntılar 24.04.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, hemen bilgilenin.

24 Nisan 2021 Cumartesi 00:02
Altın ne kadar oldu? 24 Nisan 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 24 Nisan 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 23 Nisan Cuma  gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

23 Nisan Cuma günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Nisan 2021 Cumartesi canlı güncel altın fiyatları....

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 479,23

Satış:479,33

 

SPORT ALTIN TL/GR FİYATI

alış:478,60

Satış:478,67

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Alış:1.791,57

Satış:1.791,87

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 769,00

Satış: 790,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3.058,00

Satış: 3,146,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış:1.528,00

Satış: 1.578,00

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış:3.063,05

Satış:3.120,92

ATA ALTIN FİYATI

Alış:3.123,03

Satış: 3.203,73

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış:261,41

Satış: 314,22

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 431,99

Satış: 435,94

 




Son Güncelleme: 24.04.2021 00:02
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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