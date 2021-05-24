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Altın ne kadar oldu 24 Mayıs 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 24 Mayıs 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı TAMAMDIR

Güncel altın fiyatları günün en merak edilen konularının başında geliyor. Yatırımcılar altın ne kadar oldu merak ediyor. 24 Mayıs 2021 Pazartesi altın ne kadar oldu, 24 Mayıs güncel altın fiyatları en çok araştırılan sorulardan biri oldu. Yatırımcılar çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatını araştırıyor. 24 Mayıs güncel altın fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:45
Altın ne kadar oldu 24 Mayıs 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 24 Mayıs 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı TAMAMDIR
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Altın her dönem yatırımcılar için güvenli liman olarak öne çıkıyor ve birçok kişi altın alarak yatırımlarını gerçekleştiriyor. Altın yatırımı yapan vatandaşlar günlük olarak değişen altın fiyatları gündemin en merak edilen konuları arasında yer alıyor. Birçok kişi bugün altın ne kadar ve güncel altın fiyatlarını araştırıyor.

Yastık altı deyimiyle yatırımcıların öngörüsüne göre daha da yükselmesi bekleniyor; fakat aşı haberleri ardından bir düşüş yaşansa da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar artacağı konuşuluyor. Alış ve satış rakamları anbean değişen tablo da verilerimiz güncellenmektedir.

Altına yatırım yapan birçok kişi daha çok çeyrek ve gram altın alıyor. Bu nedenle altın borsasında en çok hareket bu altın türünde gerçekleşiyor.

Altın fiyatları ne kadar? 24 Mayıs 2021 gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

24 Mayıs 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 24 Mayıs 2021 Pazartesi canlı güncel altın fiyatları.

24 Mayıs 2021 GRAM ALTIN FİYATI

506,00

510,00

24 Mayıs 2021 ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.883,36

1.883,57

24 Mayıs 2021 ÇEYREK ALTIN FİYATI

816,00

834,00

24 Mayıs 2021 YARIM ALTIN FİYATI

1.627,27

1.668,33

24 Mayıs 2021 CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.264,74

3.326,46

24 Mayıs 2021 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

278,88

334,50

24 Mayıs 2021 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

458,77

490,51


Son Güncelleme: 24.05.2021 16:45
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Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
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