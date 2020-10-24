İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci zirve döneminde'
Son Dakika
Bakan Koca: 'Salgın Anadolu'da ikinci...
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Son Dakika
Vergi borçlarına ve SGK prim...
Türkiye kan donduran bu cinayeti uzun süre gündemde tutmuştu! Kızını vahşi bir şekilde öldüren katil babanın cezası belli oldu!
Türkiye kan donduran bu cinayeti...
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararını açıkladı
Son Dakika
Merkez Bankası Ekim ayı faiz...

Altın ne kadar oldu? 24 Ekim 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 24 Ekim 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 24 Ekim 2020 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

24 Ekim 2020 Cumartesi 00:02
Altın ne kadar oldu? 24 Ekim 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 24 Ekim 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Takip Et:

24 Ekim 2020 Cumartesi Altın fiyatlarında biraz düşüş yaşadı. Altın fiyatlarında yaşanan yükselişlerle birlikte vatandaşlar kuyumculara akın etmeye başladılar. Pandemi, seçimler, siyasi gelişmeler ve ABD’deki protestolar gibi çeşitli faktörler nedeniyle altın piyasası zirveyi görüyor.

24 Ekim 2020 Cumartesi​ güncel altın fiyatları

24 Ekim 2020 Cumartesi altın fiyatlarına göre;

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 482.4400

Satış: 489.2800

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 783.3800

Satış: 828.0000

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1566.7500

Satış: 1656.0000

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 3203.8400


Satış: 3362.0000

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 274.1400

Satış: 314.0000

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 442.5000

Satış: 473.0000

Detaylı ve güncel altın fiyatları bilgilerine ulaşıp analiz ve yorumları takip etmek için : Link adresinden bilgiler alabilirsiniz.

Tarih boyunca değişim, yatırım veya saklama amacıyla kullanılmakta olan altın, uzun yıllardan bu yana ülke ekonomilerindeki en değerli madenler arasında yer almaktadır. 1970’li yılların başına kadar para sistemlerindeki temeli oluşturan altın fiyatları aylık ve hatta günlük olarak büyük değişimler gösterebilmektedir. 2000’li yıllarda dünya genelinde ekonomilerdeki çalkantılar nedeniyle altına olan ilgi yeniden canlanmaya başlamıştır. Yatırımcıların büyük bir ilgiyle takip ettiği altın fiyatları gram değerleri büyük ölçüde artış göstermiştir.

Piyasalarda altının önemi

Son dönemlerde altın fiyatlarındaki büyük değişimlerle birlikte milyonlarca kişi merakla  altın fiyatları düşer mi? gibi tartışmalara başlamıştır. Altının finansal piyasalardaki öneminin temel nedenleri içerisinde bütün şartlar altında satın alabilme gücünün bulunması olmaktadır. Dünya genelinde saklama aracı olarak kullanılmakta olan altın fiyatları bugün koşullarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Güvenli liman arayışındaki yatırımcıların ilgi odağı haline gelen altın genellikle diğer yatırım araçlarına nazaran daha az etkilenir. Mücevherat veya yatırım aracı olarak kullanılmakta olan altın fiyatları çeyrek olarak da satın alınabilmektedir. Kolay işlenebilen, yüksek iletkenlik kapasitesine sahip ve asitler karşısında son derece dayanıklı olması nedeniyle sanayi üretim tesislerinin vazgeçilmez ögeleri arasında bulunan altın pek çok yönüyle tercih edilmektedir.

Altının güvenli liman olarak kabul edilme nedenleri nelerdir?

Global piyasa dinamiklerinde yaşanan değişimlere bağlı olarak yatırımcılar ileriye dönük planlamalar yaparken altın fiyatları düşecek mi gibi tartışmalara kapılmaktadır. Ancak altın genellikle bu süreçte güvenilir liman olarak değerlendirilmektedir. Bunun temel nedeniyle altının para birimlerindeki değişimlerden doğrudan etkilenmeyip, uzun vadede kazançlı yatırım araçları arasında bulunması olmaktadır.

Nasıl altın yatırımı yapılır?

Altın yatırımlarında dikkat etmeniz gereken bazı durumlar bulunmaktadır. Bu süreçte  altın fiyatları yorumları çerçevesinde genellikle bilezik, cumhuriyet altını veya çeyrek altın olarak düşünülse de işlemler genellikle gram altın üzerinden yapılır. Altın yatırımları doğrudan külçe, altın alımı veya altın hesabı yatırımlarıyla geleceğe dönük vadeli işlem şeklinde gerçekleştirilmektedir. Yatırımlarının değerlenmesini bekleyen veya yatırım yapma planı olanlar da merakla altın fiyatları artacak mı konularındaki tartışmaları takip ederek yatırım planlaması yapmaktadır. Yapmış olduğu uzun vadeli yatırımları bozdurma planları yapanlar ise altın fiyatları bugün nasıl sorusunun yanıtını arayarak doğru adımlar atmayı planlamaktadır. Geleneksel altın yatırımlarıyla birlikte intenet üzerinden altın satın alımları, kira sertifikası ve tahviller de yaygınlaşmıştır. Bu noktada altın fiyatları bankalar üzerinden vadeli, vadesiz veya birikimli hesaplar açtırarak yatırımınızı gerçekleştirebilirsiniz. Basit görünmekle birlikte altın fiyatlarında son durum değişkenlik gösterebilmektedir. TL’nin ABD doları değeri ile altının ABD doları cinsinden değer değişimleri eş zamanlı olarak etkilendiğinden kısa vadede büyük değişimlere de rastlanabilmektedir.

Altına ne zaman yatırım yapılmalıdır?

Güvenilir liman olarak görülen altın fiyatları bilezik  olarak da değişiklik gösterebilmektedir. Ekonominin iyiye gidip, sosyal risklerdeki sorunların azalma eğilimi gösterdiği durumlardacumhuriyet altını fiyatları önemli ölçüde azalabilmektedir. Menkul kıymet piyasalardaki hareketliliğin artış gösterdiği dönemlerde yatırımcıların altın ilgisi genel itibariyle azalma eğilimi gösterebiliyor. Bu noktadaaltın fiyatları ne olur tartışmalarında ülkelerin siyasi, sosyal ve ekonomik gündemleri hakkında bilgi sahibi olmak fikir verebilmektedir.



Son Güncelleme: 24.10.2020 00:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
çeyrekAltın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi!
Bakan Albayrak'tan istihdam müjdesi!
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
Vergi borçlarına ve SGK prim borçlarına yapılandırma yolda!
3600 ek gösterge yeniden TBMM gündemine geldi. Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergede
3600 ek gösterge yeniden TBMM gündemine geldi. Milyonlarca memurun gözü 3600 ek göstergede
2021 yılında emeklilere zam ve ek ödeme müjdesi!
2021 yılında emeklilere zam ve ek ödeme müjdesi!
Altın fiyatında yaşanan düşüş panik yarattı! Yatırım şirketlerinin Ons altın değerlendirmesi nedir?
Altın fiyatında yaşanan düşüş panik yarattı! Yatırım şirketlerinin Ons altın değerlendirmesi nedir?
Ford Focus Muhteşem Bir Kampanyaya İmza Attı
Ford Focus Muhteşem Bir Kampanyaya İmza Attı

Popüler Haberler

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 24 Ekim 2020 Cumartesi E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Survivor birincisi Cemal Can kaç para ve hangi ödüllere sahip oldu?
Altın ne kadar oldu? 24 Ekim 2020 Cumartesi Güncel altın fiyatları 24 Ekim 2020 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 24 Ekim 2020 Cumartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 24 Ekim 2020 Cumartesi ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 24 Ekim 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 24 Ekim 2020 Cumartesi Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRR EBA Tv ders tekrarı saati 24 Ekim 2020 Cumartesi
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 24 Ekim 2020 Cumartesi
Bankaların güncel kredi faiz oranları 24 Ekim 2020 Cumartesi
İstanbul’da 2847 okul müdürüne MEB'den Muhakkiklik Semineri
SGK rapor parası nasıl alınır? SGK iş görmezlik rapor parası ne zaman yatar?
Faizsiz kredi veren devlet kurumları ve bankalar
Avukat icralık borç için yakalama kararı çıkarabilir mi? Araç haczi nasıl kaldırılır?
Gel Dese Aşk Dizisi oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
Emekliye eş ve çocuk desteği yardımı verilecek mi? Eş çocuk yardım miktarı ne kadar olacak?
Günlük burç yorumları burada! (24 Ekim 2020 Cumartesi) - Günlük burç yorumu ve astroloji falı
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 23 Ekim 2020 Cuma Bankaların mevduat faiz oranları
Çocukluk hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Bay Yanlış dizisine yeni gelen katılan oyuncular

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.