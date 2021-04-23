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Altın ne kadar oldu? 23 Nisan 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 23 Nisan 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Birçok kişinin merak ettiği 23 Nisan 2021 Cuma günü gündeme gelen Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 23-04-2021 tarihli haberimizde Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

23 Nisan 2021 Cuma 00:03
Altın ne kadar oldu? 23 Nisan 2021 Cuma Güncel altın fiyatları 23 Nisan 2021 Cuma – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 22 Nisan Perşembe  gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

22 Nisan Perşembe günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Nisan 2021 Cuma canlı güncel altın fiyatları....

GRAM ALTIN FİYATI

475,58

477,39

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

477,54

477,63

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.789,76

1.790,07

ÇEYREK ALTIN FİYATI

764,41

781,28

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.056,26

3.114,15

YARIM ALTIN FİYATI

1.523,35

1.561,85

ZİYNET ALTINI FİYATI

3.056,26

3.114,15

ATA ALTIN FİYATI

3.141,87

3.223,05

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

261,25

314,04

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

430,28

460,92

 




Son Güncelleme: 23.04.2021 00:03
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çeyrekAltın
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