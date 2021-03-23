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Altın ne kadar oldu? 23 Mart 2021 Salı Güncel altın fiyatları 23 Mart 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Kritik gelişmeleriyle gündeme gelmeye devam eden Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı başlıklı habere dair güncel gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 23-03-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

23 Mart 2021 Salı 00:02
Altın ne kadar oldu? 23 Mart 2021 Salı Güncel altın fiyatları 23 Mart 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 23 Mart 2021 Salı Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

23 Mart 2021 Salı günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Mart 2021 Salı canlı güncel altın fiyatları....

23 Mart 2021 Salı İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

23 Mart 2021 Salı Gram Altın Fiyatı

Alış: 404,57

Satış: 404,83

23 Mart 2021 Salı Çeyrek Altın Fiyatı

Alış:661 TL

Satış:674 TL

23 Mart 2021 Salı Tam Altın Fiyatı

Alış: 672,00

Satış: 694,00

23 Mart 2021 Salı Yarım Altın Fiyatı

Alış: 1.341,00

Satış: 1.384,00

23 Mart 2021 Salı 22 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 373,37

Satış: 401,81

23 Mart 2021 Salı 18 Ayar Altın Fiyatı

Alış:198,84 TL

Satış:230,80 TL 

23 Mart 2021 Salı 14 Ayar Altın Fiyatı

Alış:222,24 TL

Satış:268,76 TL

23 Mart 2021 Salı Cumhuriyet Altın Fiyatı

Alış:2.638 TL

Satış:2.679 TL

23 Mart 2021 Salı ONS Altın Fiyatı

Alış:1.744,54 Dolar

Satış:1.745,66 Dolar

23 Mart 2021 Salı Gramse Altın Fiyatı

Gramse Altın anlık olarak 6.980 TL’den alıcı bulurken 7.122 TL’den satışa sunuluyor.



Son Güncelleme: 23.03.2021 00:02
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çeyrekAltın
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