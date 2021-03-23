Altın ne kadar oldu? 23 Mart 2021 Salı Güncel altın fiyatları 23 Mart 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.
Altın fiyatları ne kadar? 23 Mart 2021 Salı Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?
23 Mart 2021 Salı günü güncel altın fiyatları
Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Mart 2021 Salı canlı güncel altın fiyatları....
23 Mart 2021 Salı İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:
23 Mart 2021 Salı Gram Altın Fiyatı
Alış: 404,57
Satış: 404,83
23 Mart 2021 Salı Çeyrek Altın Fiyatı
Alış:661 TL
Satış:674 TL
23 Mart 2021 Salı Tam Altın Fiyatı
Alış: 672,00
Satış: 694,00
23 Mart 2021 Salı Yarım Altın Fiyatı
Alış: 1.341,00
Satış: 1.384,00
23 Mart 2021 Salı 22 Ayar Altın Fiyatı
Satış: 401,81
23 Mart 2021 Salı 18 Ayar Altın Fiyatı
Alış:198,84 TL
Satış:230,80 TL
23 Mart 2021 Salı 14 Ayar Altın Fiyatı
Alış:222,24 TL
Satış:268,76 TL
23 Mart 2021 Salı Cumhuriyet Altın Fiyatı
Alış:2.638 TL
Satış:2.679 TL
23 Mart 2021 Salı ONS Altın Fiyatı
Alış:1.744,54 Dolar
Satış:1.745,66 Dolar
23 Mart 2021 Salı Gramse Altın Fiyatı
Gramse Altın anlık olarak 6.980 TL’den alıcı bulurken 7.122 TL’den satışa sunuluyor.