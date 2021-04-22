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Altın ne kadar oldu? 22 Nisan 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 22 Nisan 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı ve ayrıntıları hakkında gündemi meşgul eden tüm konular her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. Biz de 22.04.2021 tarihli haberimizde Altın ne kadar oldu? ile ilgili tüm yeni gelişmeleri kaleme aldık.

22 Nisan 2021 Perşembe 00:33
Altın ne kadar oldu? 22 Nisan 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 22 Nisan 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 21 Nisan Çarşamba  gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

21 Nisan Çarşamba   günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Nisan 2021 Perşembe canlı güncel altın fiyatları....

21 Nisan Çarşamba   İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

21 Nisan  Çarşamba  gram altın fiyatı

ALIŞ: 467,909

SATIŞ: 468,022

21 Nisan Çarşamba   Çeyrek Altın Fiyatı

ALIŞ: 753

SATIŞ: 770 

21 Nisan Çarşamba   Tam Altın Fiyatı

ALIŞ: 3029,47

SATIŞ: 3.104,95

21 Nisan Çarşamba  Yarım Altın Fiyatı

ALIŞ: 1.499

SATIŞ: 1.542

21 Nisan Çarşamba  22 Ayar Altın Fiyatı

ALIŞ: 422,55

SATIŞ:  452,89

20 Nisan Salı  Cumhuriyet Altın Fiyatı

ALIŞ: 2.997

SATIŞ: 3.072

21 Nisan Çarşamba   ONS Altın Fiyatı

Alış:1.783,47

Satış: 1.783,82

 




Son Güncelleme: 22.04.2021 00:33
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çeyrekAltın
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