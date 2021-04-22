Altın ne kadar oldu? 22 Nisan 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 22 Nisan 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 21 Nisan Çarşamba gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

21 Nisan Çarşamba günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım altın, 22 ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Nisan 2021 Perşembe canlı güncel altın fiyatları....

21 Nisan Çarşamba İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

21 Nisan Çarşamba gram altın fiyatı

ALIŞ: 467,909

SATIŞ: 468,022

21 Nisan Çarşamba Çeyrek Altın Fiyatı

ALIŞ: 753

SATIŞ: 770

21 Nisan Çarşamba Tam Altın Fiyatı

ALIŞ: 3029,47

SATIŞ: 3.104,95

21 Nisan Çarşamba Yarım Altın Fiyatı

ALIŞ: 1.499

SATIŞ: 1.542

21 Nisan Çarşamba 22 Ayar Altın Fiyatı

ALIŞ: 422,55

SATIŞ: 452,89

20 Nisan Salı Cumhuriyet Altın Fiyatı

ALIŞ: 2.997

SATIŞ: 3.072

21 Nisan Çarşamba ONS Altın Fiyatı

Alış:1.783,47

Satış: 1.783,82