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Altın ne kadar oldu? 22 Mart 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 22 Mart 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı

Gündemde büyük yankı uyandıran Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı ile ilgili olarak merak edilen 22 Mart 2021 Pazartesi günü gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı ile ilgili okurlarımızın merakla bekledikleri en güncel bilgileri 22 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizde derledik.

22 Mart 2021 Pazartesi 00:03
Altın ne kadar oldu? 22 Mart 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 22 Mart 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
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Altın yatırımlarını değerlendirmek isteyen ve yatırımını altına yönlendirecek olan vatandaşlar altın fiyatlarını güncel olarak takip etmektedir. Bilhassa çeyrek ve gram altın merak edilmektedir.

Altın fiyatları ne kadar? 22 Mart 2021 Pazartesi Gram, tam, çeyrek altın ne kadar?

22 Mart 2021 Pazartesi günü güncel altın fiyatları

Altın fiyatlarını yatırımcılar yaşanan hareketlilik nedeni ile takip etmekte zorlanıyor. ONS altın fiyatında düşüş yaşanmasına rağmen Dolar kurunda yaşanan yükseliş altın fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine neden olmaya devam ediyor. Peki şimdi Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Mart 2021 Pazartesi

 

canlı güncel altın fiyatları....

22 Mart 2021 Pazartesi İstanbul Kapalı Çarşı'da alınıp satılan altın türlerinin fiyatları (TL) şöyle:

22 Mart 2021 Pazartesi Gram Altın Fiyatı

Alış: 404,64 TL

Satış: 404,83 TL

22 Mart 2021 Pazartesi Çeyrek Altın Fiyatı

Alış:661 TL

Satış:674 TL

22 Mart 2021 Pazartesi Tam Altın Fiyatı

Tam Altın anlık olarak 2.640 TL’den alıcı bulurken 2.690  TL’den satışa sunuluyor.

22 Mart 2021 Pazartesi Yarım Altın Fiyatı

Alış:1.320 TL

Satış:1.345 TL

22 Ayar Altın Fiyatı

Alış: 367,23 TL

Satış:395,43 TL

22 Mart 2021 Pazartesi 18 Ayar Altın Fiyatı

Alış:198,84 TL

Satış:230,80 TL 

22 Mart 2021 Pazartesi 14 Ayar Altın Fiyatı

Alış:222,24 TL

Satış:268,76 TL

22 Mart 2021 Pazartesi Cumhuriyet Altın Fiyatı

Alış:2.638 TL

Satış:2.679 TL

22 Mart 2021 Pazartesi ONS Altın Fiyatı

Alış:1.744,54 Dolar

Satış:1.745,66 Dolar

22 Mart 2021 Pazartesi Gramse Altın Fiyatı

Gramse Altın anlık olarak 6.980 TL’den alıcı bulurken 7.122 TL’den satışa sunuluyor.



Son Güncelleme: 22.03.2021 00:03
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çeyrekAltın
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